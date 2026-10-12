बिहार के इस रेलखंड पर अब बढ़ेगी ट्रेनों की रफ्तार, 87 किमी में कवच सिस्टम की कमीशनिंग; क्या होगा फायदा?

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में रेल परिचालन की गति बढ़ाने में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।

इस दौरान लगभग 47 किलोमीटर लंबे सासाराम-भभुअ रेलखंड को कवच प्रणाली से लैस करने के अलावा ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग तथा कुम्हऊ व मुठानी रेलवे स्टेशन को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ने का कार्य किया गया।

ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का विस्तार

चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में भभुआ रोड–सासाराम रेलखंड पर 47.50 रूट किलोमीटर में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली की कमीशनिंग की गई।

डीडीयू–मानपुर ग्रैंड कॉर्ड रेलखंड पर कुल 214 रूट किलोमीटर में से अब तक 164.28 रूट किलोमीटर में यह प्रणाली स्थापित की जा चुकी है।

इसके माध्यम से दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच ट्रेनों की आवाजाही को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में विभाग को सहूलियत हो गई है।

पारंपरिक एब्सोल्यूट ब्लॉक की तुलना में यह प्रणाली उपलब्ध रेलखंड पर एक ही दिशा में ट्रेनों के बीच निर्धारित सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए अधिक ट्रेनों के परिचालन की क्षमता बढ़ाती है।

साथ ही मुठानी और कुम्हऊ पर पैनल इंटरलॉकिंग के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की कमीशनिंग की गई। मंडल में अब तक 41 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली स्थापित हो चुकी है।

इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कंप्यूटर आधारित आधुनिक तकनीक है, जो सिग्नलों और रेलमार्गों के बीच निर्धारित सुरक्षा शर्तों के अनुरूप समन्वय सुनिश्चित करती है।

कवच प्रणाली से जुड़ा 87 किलोमीटर

चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में गंजख्वाजा–भभुआ रोड तथा सासाराम–फेसर रेलखंडों में 87 किलोमीटर में कवच प्रणाली की कमीशनिंग की गई।

मंडल में कवच सिस्टम लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है, रेलवे ट्रैक पर इससे संबंधित टैग लगाए जा रहे हैं। कवच भारतीय रेल की स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली है।

यह ट्रैक पर स्थापित टैग्स और रेडियो संचार सहित निर्धारित तकनीकी व्यवस्थाओं के माध्यम से ट्रेन की स्थिति एवं सिग्नल संबंधी जानकारी के आधार पर कार्य करती है।

निर्धारित परिचालन परिस्थितियों में यह सिग्नल की अनदेखी कर आगे बढ़ने या निर्धारित गति सीमा से अधिक गति होने की स्थिति में लोको पायलट को सहायता देने तथा आवश्यकता पड़ने पर स्वचालित ब्रेकिंग के माध्यम से ट्रेन की गति नियंत्रित करने में सक्षम है।