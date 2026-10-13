SIR के दौरान काटे गए नामों को फिर जोड़ने का अभियान, बिहार में घर-घर पहुंचेंगे BLO  

संवाद सहयोगी, डेहरी आन सोन, रोहतास। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए योग्य मतदाताओं के नाम पुनः जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर संबंधित मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करेंगे। इसको लेकर निर्वाचन पदाधिकारी सह डेहरी अनुमंडल पदाधिकारी निलेश कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में डेहरी प्रखंड, डेहरी नगर परिषद एवं अकोढ़ीगोला प्रखंड क्षेत्र के सभी बीएलओ शामिल हुए। बैठक के दौरान एसडीएम ने निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए अधिकारियों एवं कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जिन योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हट गए थे और जो वर्तमान में संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध हैं या वापस लौट आए हैं, उनका घर-घर जाकर सत्यापन सुनिश्चित किया जाए।