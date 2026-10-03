'युवा इतिहासकार स्थानीय इतिहास पर करें शोध', बिहार के मंत्री बोले विश्वविद्यालयों में विकसित हो शोध की परंपरा

संवाद सहयोगी, डेहरी ऑनसोन (रोहतास)। युवा इतिहासकार विश्वविद्यालयों में स्थानीय इतिहास लेखन की शोध परंपरा को विकसित करें।

यह बात प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर ने शनिवार को जमुहार स्थित गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में कही।

वे अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के सौजन्य से आयोजित इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा विषयक दो दिवसीय दशम युवा इतिहासकार राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन कर रहे थे।

मंत्री ने कहा कि भारत जैसे प्राचीन और विविधतापूर्ण देश में इतिहास को केवल राजाओं के शासन, युद्धों और आंतरिक घटनाओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता।

भारतीय दृष्टि में इतिहास का संबंध धर्म, नीति, लोकजीवन, संस्कृति, प्रकृति, समाज और मानवीय मूल्यों से रहा है। वेदों से लेकर पुराणों तक में तत्कालीन समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संस्थाओं के स्पष्ट संकेत मिलते हैं।

इतिहास का पुनर्लेखन विकसित भारत के लिए जरूरी

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि आक्रांताओं द्वारा हमारी सभ्यता और संस्कृति पर किए गए आघातों के बाद आज अपनी विरासत को पुनर्स्थापित करने का समय है।

इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य इतिहास का पुनर्लेखन है। यदि आने वाली पीढ़ियों तक सच नहीं पहुंचा, तो विकसित भारत का सपना अधूरा रहेगा।

उन्होंने नारायणी नदी (गंडक) का उदाहरण देते हुए कहा कि किस तरह नाम और दृष्टि को बदला गया था, जिसे अब सही रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

इतिहास राष्ट्र की सामूहिक स्मृति

अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के संगठन सचिव बालमुकुंद पांडेय ने कहा कि छल-प्रपंच से हमारे इतिहास को विकृत किया गया था, लेकिन नई शिक्षा नीति के माध्यम से अब इसे प्रामाणिक, संतुलित और वस्तुनिष्ठ रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।