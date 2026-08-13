रोहतास हत्या के बाद परिवार से मिले अनिल कुमार, पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप; 24 घंटे का अल्टीमेटम

डिजिटल डेस्क, पटना/रोहतास। रोहतास के दिनारा थाना क्षेत्र के योगिया गांव में चंदेश्वर चौधरी की हत्या के बाद मामला गरमा गया है। बहुजन शोषित समाज संघर्ष समिति (बहुजन सेना) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी।

उन्होंने कहा कि संगठन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करेगा। डीएसपी-थाना प्रभारी की कार्यशैली पर उठाए सवाल अनिल कुमार ने स्थानीय डीएसपी और थाना प्रभारी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए परिवार पर दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस का दायित्व पीड़ित को सुरक्षा देना और निष्पक्ष जांच करना है। परिवार या ग्रामीणों को डराने-धमकाने की शिकायत पर उन्होंने तत्काल रोक लगाने की मांग की। 24 घंटे में सुधार नहीं तो आंदोलन की चेतावनी उन्होंने स्थानीय पुलिस अधिकारियों को 24 घंटे का समय देते हुए कहा कि यदि कार्रवाई में सुधार नहीं हुआ तो स्थानांतरण और कार्रवाई की मांग को लेकर लोकतांत्रिक आंदोलन किया जाएगा।