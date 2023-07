Rohtas News: 68 साल पुराने घर में सांपों का जखीरा, 20 से अधिक को लोगों ने मारे; रेस्क्यू टीम ने 35 को पकड़ा

रोहतास जिले के सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के अगरेड़खूर्द गांव में 68 साल पुराने एक मकान से दर्जनों जहरीले सांप मिलने की खबर चर्चा का विषय बना हुआ है। लगभग पांच दर्जन विषैले गेहुअन सांप पाए जाने की बात कही जा रही है। सांपों को निकालने के लिए जिले के तीनों अनुमंडल के वन विभाग की टीम को लगाया गया है।

कृपा नारायण पांडेय के घर से निकला सांपों का जखीरा। जागरण

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, सूर्यपुरा (रोहतास)। बिहार के रोहतास जिले के सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के अगरेड़खूर्द गांव में 68 साल पुराने एक मकान से दर्जनों जहरीले सांप मिलने की खबर चर्चा का विषय बना हुआ है। लगभग पांच दर्जन विषैले गेहुअन सांप पाए जाने की बात कही जा रही है। लोगों का कहना है कि गांव के कृपा नारायण पांडेय का घर सांपों का बसेरा बन गया है। सांपों को निकालने के लिए जिले के तीनों अनुमंडल के वन विभाग की रेस्क्यू टीम को लगाया गया है। इस संबंध में प्रखंड राजस्व पदाधिकारी दिव्य प्रकाश ने बताया कि कृपा नारायण पांडेय के दो मंजिला मकान में बुधवार को आधा दर्जन गेहुअन सांप को देख घर के लोग दहशत में आ गए। सांपों को इधर-उधर रेंगते देख घरवालों ने आसपास के ग्रामीणों को बुलाया और एक-एक कर सांपों को मारने लगे। ग्रामीणों ने दो दर्जन सांपों का मारा सांपों की लंबाई दो से ढाई फीट तक बताई जाती है। हालांकि, सांपों के निकलने का सिलसिला रुका नहीं। ग्रामीणों के सहयोग से दो दर्जन से अधिक सांपों को मारा गया। फिर भी और सांप निकल रहे थे। गृहस्वामी कृपा नारायण पांडेय ने बताया कि उक्त मकान लगभग 1955 में बनकर तैयार हुआ है, जिसमें वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। गुरुवार को 35 गेहुअन सांपों का वन विभाग ने पकड़ा दो मंजिला मकान में लगभग 10 कमरे हैं। गृहस्वामी ने बताया कि बिक्रमगंज अनुमंडलाधिकारी को घर में सांप मिलने की जानकारी दी। उनकी पहल पर जिले के डेहरी, सासाराम एवं बिक्रमगंज अनुमंडल के वन विभाग की रेस्क्यू टीम रूपम कुमार के नेतृत्व में गांव में पहुंचकर सांपों को पकड़ने का काम शुरू कर दी है। गुरुवार को लगभग 35 गेहुअन सांप को पकड़ने में कामयाबी मिली है। मूल सांप रेस्क्यू टीम की पकड़ से बाहर फिर भी मूल सांप रेस्क्यू टीम की पकड़ से बाहर रहा। रेस्क्यू टीम का नेतृत्व कर रहे रूपम कुमार ने बताया कि पकड़े गए कुल सांपों में से लगभग एक दर्जन सांप जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज सासाराम में करने के बाद सभी को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। मकान में एक साथ इतने अधिक मात्रा में सांप पाए जाने से लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं हैं।

Edited By: Aditi Choudhary