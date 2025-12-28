पूर्णिया : दो मोटरसाइकिल पर सवार थे पांच युवक, बना रहे थे रिल्स, सामने आ गया ट्रैक्टर, फिर हो गया बड़ा संकट

संवाद सूत्र, बड़हराकोठी (पूर्णिया)। पूर्णिया जिले के बड़हाराकोठी-बिहारीगंज स्टेट हाइवे पर मिश्र टोला के समीप नहर पुलिया पर शनिवार को दो मोटरसाइकिल पर सवार पांच युवक रील बनाने के चक्कर में सामने से आ रही एक टैक्टर-टेलर से टकरा गए। आमने-सामने की जोरदार टक्कर में सभी युवक बुरी तरह घायल हो गये।

स्थानीय ग्रामीणों व रघुवंशनगर थाना पुलिस की मदद से सभी घायलों को बड़हरा कोठी सीएचसी में भर्ती कराया गया। ड्यूटी मौजूद डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर सभी घायल युवाओं को पूर्णिया जीएमसीएच रेफर दिया। इधर, रघुवंशनगर पुलिस थाना प्रशासन ट्रैक्टर-टेलर और दोनों मोटरसाइकिल को जब्त कर थाने ले गये। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

घायलों को पुलिस प्रशासन ने उपचार के लिए भेजा सीएचसी बड़हराकोठी दुर्घटना में घायलों की पहचान स्थानीय बड़हरी गांव के 15 वर्षीय पुत्र शुभम कुमार, 16 वर्षीय राजीव कुमार 15 वर्षीय अनीष कुमार, 18 वर्षीय मयंक कुमार, 17 वर्षीय शिव दर्शन कुमार के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दो मोटरसाइकिल पर सवार पांच युवक रील बना रहे थे। इसी बीच बिहारीगंज की ओरसे तेज रफ्तार ट्रैक्टर टेलर आ रही थी। तभी दोनों बाइक सवारों की फिल्मी स्टाइल में टेलर से आमने-सामने की टक्कर हो गई जिसमें सभी दूर फेंका गए। स्थानीय लोगों ने दौड़कर सभी घायल को उठाया और रघुवंशनगर पुलिस थाना को सूचना दी। रघुवंशनगर पुलिस थाना पुअनि अमरेन्द्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि घायल युवकों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। इधर घटनास्थल से ट्रैक्टर टेलर, दोनों मोटरसाइकिल को थाने लाया गया है।