    पूर्णिया : दो मोटरसाइकिल पर सवार थे पांच युवक, बना रहे थे रिल्स, सामने आ गया ट्रैक्टर, फिर हो गया बड़ा संकट

    By Avinash Kumar Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 03:44 PM (IST)

    पूर्णिया के बड़हाराकोठी-बिहारीगंज स्टेट हाइवे पर रील बनाते समय दो मोटरसाइकिल पर सवार पांच युवक ट्रैक्टर-टेलर से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घा ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, बड़हराकोठी (पूर्णिया)। पूर्णिया जिले के बड़हाराकोठी-बिहारीगंज स्टेट हाइवे पर मिश्र टोला के समीप नहर पुलिया पर शनिवार को दो मोटरसाइकिल पर सवार पांच युवक रील बनाने के चक्कर में सामने से आ रही एक टैक्टर-टेलर से टकरा गए। आमने-सामने की जोरदार टक्कर में सभी युवक बुरी तरह घायल हो गये।

    स्थानीय ग्रामीणों व रघुवंशनगर थाना पुलिस की मदद से सभी घायलों को बड़हरा कोठी सीएचसी में भर्ती कराया गया। ड्यूटी मौजूद डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर सभी घायल युवाओं को पूर्णिया जीएमसीएच रेफर दिया। इधर, रघुवंशनगर पुलिस थाना प्रशासन ट्रैक्टर-टेलर और दोनों मोटरसाइकिल को जब्त कर थाने ले गये। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 

    घायलों को पुलिस प्रशासन ने उपचार के लिए भेजा सीएचसी बड़हराकोठी

    दुर्घटना में घायलों की पहचान स्थानीय बड़हरी गांव के 15 वर्षीय पुत्र शुभम कुमार, 16 वर्षीय राजीव कुमार 15 वर्षीय अनीष कुमार, 18 वर्षीय मयंक कुमार, 17 वर्षीय शिव दर्शन कुमार के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दो मोटरसाइकिल पर सवार पांच युवक रील बना रहे थे। इसी बीच बिहारीगंज की ओरसे तेज रफ्तार ट्रैक्टर टेलर आ रही थी। तभी दोनों बाइक सवारों की फिल्मी स्टाइल में टेलर से आमने-सामने की टक्कर हो गई जिसमें सभी दूर फेंका गए। स्थानीय लोगों ने दौड़कर सभी घायल को उठाया और रघुवंशनगर पुलिस थाना को सूचना दी। रघुवंशनगर पुलिस थाना पुअनि अमरेन्द्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि घायल युवकों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। इधर घटनास्थल से ट्रैक्टर टेलर, दोनों मोटरसाइकिल को थाने लाया गया है।

    बांका में भी सड़क हादसा

    कटोरिया-देवघर मुख्य मार्ग पर राजवाड़ा के पास शनिवार को सड़क दुर्घटना में आटो पर सवार चार लोग गंभीर रूप से हो गया। जख्मी में थाना क्षेत्र के तिलैया गांव निवासी गणेश यादव का पुत्र राजेश यादव, किशुन यादव की पत्नी रुक्मिणी देवी, रोहित दास की पत्नी राजकुमारी देवी एवं जयपुर थाना क्षेत्र के तितलाखो गांव निवासी मोहन यादव की पत्नी अनीता देवी शामिल है। जानकारी के अनुसार उपरोक्त सभी आटो पर सवार होकर तिलैया से बाजार आ रहा था। इस दौरान राजवाड़ा के पास सामने से आ रहे एक बाइक ने आटो में टक्कर मार दिया। इससे आटो असंतुलित होकर सड़क पर पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इससे आटो पर सवार सभी गंभीर रूप से ज़ख्मी हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से जख्मी सभी को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया। जहां डा. बिनोद कुमार द्वारा इलाज कर रेफर किया गया।