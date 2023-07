पूर्णिया में दो नाबालिग बच्चियों की पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत, खेलते समय हुआ हादसा

पूर्णिया में दो नाबालिग बच्चियां खेलते समय पानी से भरे गड्ढे में गिर गई जिसके तुरंत बाद ही मौके पर ही मौत हो गई। स्थिति का पता चलने पर स्थानीय लोगों ने उनके निर्जीव शवों को गड्ढे से निकाला और परिजनों को सुचित किया। मौके पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को दुखद परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया।

दो नाबालिग बच्चियों कि पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हुई।

संवाद सूत्र, कसबा (पूर्णिया) : गुरही पंचायत के डंगराहा कल्वर्ट क्षेत्र में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से दो नाबालिग लड़कियों की मौत हो गई। जिसमें लहसुना गांव निवासी मु.नसीम की सात वर्षीय बेटी निशु और कमालपुर के ग्राम प्रधान आज़ाद की छह वर्षीय बेटी मीठी थी। दरअसल यह दुखद घटना शनिवार दोपहर को उस समय घटी जब बच्चियां पानी से भरे गड्ढे के पास खेल रही थीं। तभी अचानक से धक्का लगने से दोनों बच्चियां पानी में गिर गईं। मौके पर मौजूद लोगों के ध्यान जाने से पहले ही दोनों ने अपना दम तोड़ दिया। स्थिति का पता चलने पर स्थानीय लोगों ने उनके निर्जीव शवों को गड्ढे से निकाला और परिजनों को सुचित किया। मौके पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। वहीं घटना कि खबर लगते ही क्षेत्र के मुखिया गुलाम सरवर सहित समिति सदस्य शम्स तबरेज ने घटनास्थल पर पहुंच कर शोकाकुल स्वजन को सांत्वना दी।

