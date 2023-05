पूर्व मंत्री बीमा भारती के पति के खिलाफ मारपीट के मामले में 2 FIR दर्ज, पप्‍पू यादव ने भी घटना पर दिया बयान

FIR Against Husband Of Ex Minister Beema Bharti रविवार को भवानीपुर बाजार में सरेआम हरवे हथियार से लैस लोगों के साथ मिलकर पहले एक धर्मकांटा संचालक व उनके पुत्र फिर बाद में एक अन्य सुदीप साह की पिटाई पर पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है।