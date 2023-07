Bihar News: मध्य विद्यालय डोरिया में 728 बच्चों के भविष्य पर खतरा, सिर्फ 2 शिक्षकों के भरोसे चल रहा पूरा स्कूल

Bihar School Condition मध्य विद्यालय डोरिया में 728 बच्चे नामांकित हैं। इतने बच्चों पर मात्र दो शिक्षकों के भरोसे ही विद्यालय चल रहा है। अभिभावकों ने बताया कि इन बच्चों के लिए शिक्षकों की संख्या 10 है जिनमें 4 शिक्षक दूसरे विद्यालय में प्रतिनियुक्त हैं। वहीं प्रधानाध्यापक अनिसुर रहमान ने बताया कि कभी-कभी इन शिक्षकों को परीक्षा ड्यूटी बीएलओ कार्य में जोड़ दिया जाता है।

मध्य विद्यालय डोरिया में 728 बच्चों के भविष्य पर खतरा, सिर्फ दो शिक्षकों के भरोसे चल रहा पूरा स्कूल

Your browser does not support the audio element.

अमौर/पूर्णिया, संवाद सू्त्र। प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मध्य विद्यालय डोरिया में 728 बच्चे नामांकित हैं। इतने बच्चों पर 10 शिक्षकों का पद यहां स्वीकृत है, लेकिन इसमें से भी मात्र दो शिक्षकों के भरोसे ही विद्यालय चल रहा है। पूरे विद्यालय में केवल दो शिक्षक ही 728 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसकी वजह से अभिभावकों के गुस्से का सामना प्रधानाध्यापक को करना पड़ रहा है। 4 शिक्षक दूसरे विद्यालय में प्रतिनियुक्त अभिभावकों ने बताया कि इन बच्चों के लिए शिक्षकों की संख्या 10 है, जिनमें 4 शिक्षक दूसरे विद्यालय में प्रतिनियुक्त हैं। जबकि कुछ महीने पूर्व सभी प्रतिनियुक्त शिक्षकों को मूल विद्यालय में योगदान करने का निर्देश मिला था। इसके बावजूद इस मध्य विद्यालय के 4 शिक्षक में कमलेश भारती, रोजी बेगम, मुजस्सम प्रवीण एवं मोहम्मद अखलाक अन्य विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य में जुटे हैं। अभिभावकों ने कहा कि विद्यालय में कुल नामांकित छात्रों में से 400 से 500 बच्चे प्रत्येक दिन उपस्थित रहते हैं। ऐसे में, भला इन दो शिक्षकों के भरोसे कैसे इतने सारे बच्चों का पठन-पाठन होना संभव है। प्रधानाध्यापक ने कही यह बात वहीं, प्रधानाध्यापक अनिसुर रहमान ने बताया कि विद्यालय में 4 शिक्षक प्रतिनियुक्त के अलावा जो शेष 6 शिक्षक बचे हैं। उनमें से कभी-कभी इन शिक्षकों को परीक्षा ड्यूटी, बीएलओ कार्य में जोड़ दिया जाता है। उन्होंने आगे बताया कि विद्यालय में शिक्षक की संख्या बढ़ जाए तो बच्चों की शैक्षणिक गतिविधि बहुत अच्छे से हो सकेगॉी। विद्यालय के सभी कक्षाओं की पढ़ाई विषय अनुसार तभी संभव हो पाएगी, जब शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

Edited By: Aysha Sheikh