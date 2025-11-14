Rupauli Vidhan Sabha Result: हाई प्रोफाइल सीट पर RJD-JDU में कांटे की टक्कर, जानें किसे मिल रही यहां पर शुरुआती बढ़त
Rupauli Election Result: रूपौली विधानसभा क्षेत्र में पिछले उपचुनाव जैसा ही परिदृश्य है, लेकिन इस बार जनसुराज भी मैदान में है। जदयू ने कलाधर मंडल और राजद ने बीमा भारती को टिकट दिया है। विधायक शंकर सिंह एक बार फिर निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। इस बार देखना होगा कि जनता किसे चुनती है। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए जागरण के साथ...
डिजिटल डेस्क, रूपौली (पूर्णिया)। Bihar Vidhan Sabha Chunav Result: रूपौली विधानसभा स्वतंत्रता संग्राम में सेनानियों के बलिदान की धरती के रूप में जाना जाता है।
इस बार के चुनाव में जदयू ने कलाधर मंडल और राजद ने बीमा भारती को टिकट दिया है। विधायक शंकर सिंह एक बार फिर निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। इन्हीं तीनों के बीच इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।
रूपौली विधानसभा सीट (Rupauli Vidhan Sabha Election Result 2025) बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है।
यह सीट पूर्णिया जिले और पूर्णिया लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1951 में पहले चुनाव में यहां सोशलिस्ट पार्टी के मोहित लाल पंडित विजयी रहे थे। 2020 में यहां से जेडीयू की बीमा भारती विजयी रही थीं।
वर्ष 2024 में हुए उपचुनाव में यहां एनडीए की ओर से जदयू के कलाधर मंडल व महागठबंधन की ओर से राजद की पूर्व विधायक बीमा भारती मैदान में थीं।
लोजपा से बेटिकट होने पर शंकर सिंह निर्दल ही मैदान में उतर गए थे। परिणाम चौकाने वाला रहा था। यहां राजग के साथ-साथ महागठबंधन प्रत्याशी को भी मात देते हुए जीत का परचम लहरा दिया था।
इस बार फिर जदयू ने कलाधर मंडल पर अपना भरोसा जताया है और राजद से पूर्व विधायक बीमा भारती ने अपना नामांकन पर्चा भी दाखिल कर दिया है। विधायक शंकर सिंह के जदयू में जाने की चर्चा पर अब पूरी तरह विराम लग चुका है और वे फिर से निर्दल ही मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है।
जनसुराज ने यहां अमोद मंडल को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब इस बार जनता रूपौली विधानसभा सीट (Rupauli Election Result) पर किसे चुनती है, यह कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा।
