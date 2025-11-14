Rupauli Vidhan Sabha Result: हाई प्रोफाइल सीट पर RJD-JDU में कांटे की टक्कर, जानें किसे मिल रही यहां पर शुरुआती बढ़त

डिजिटल डेस्क, रूपौली (पूर्णिया)। Bihar Vidhan Sabha Chunav Result: रूपौली विधानसभा स्वतंत्रता संग्राम में सेनानियों के बलिदान की धरती के रूप में जाना जाता है। इस बार के चुनाव में जदयू ने कलाधर मंडल और राजद ने बीमा भारती को टिकट दिया है। विधायक शंकर सिंह एक बार फिर निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। इन्हीं तीनों के बीच इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।

रूपौली विधानसभा सीट (Rupauli Vidhan Sabha Election Result 2025) बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। यह सीट पूर्णिया जिले और पूर्णिया लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1951 में पहले चुनाव में यहां सोशलिस्ट पार्टी के मोहित लाल पंडित विजयी रहे थे। 2020 में यहां से जेडीयू की बीमा भारती विजयी रही थीं।