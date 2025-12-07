Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रूपौली में सरकारी जमीन से हटने लगे अतिक्रमणकारी, प्रशासन ने दिया सोमवार तक का समय

    By Abhay Kumar Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 01:26 PM (IST)

    रूपौली, पूर्णिया में प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। बाजारों और सड़कों पर अवैध कब्जा करने वालों को 8 दिसंबर तक का समय दिया गया है, ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सरकारी जमीन से हटने लगे अतिक्रमणकारी

    संवाद सूत्र, (रूपौली) पूर्णिया। प्रशासन का हनक क्षेत्र में दिखने लगा है तथा अतिक्रमण कर बाजारों को नारकीय बनाने वाले लोग अब अपनी-अपनी दुकान सरकारी जमीन से हटाने लगे हैं । प्रशासन ने सभी अतिक्रमणकारियों को सोमवार 8 दिसंबर तक समय दिया है, अन्यथा बुलडोजर की कार्रवाई मंगलवार से शुरू हो जाएगी । 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यद्यपि अभी भी कुछ लोगों को आशा है कि कहीं यह आदेश पूर्व की तरह रुक जाए । यह बता दें कि प्रखंड की लगभग हर जगह अतिक्रमण से कराह रही है । चाहे वह बाजार हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र, जिसे जहां मौका लगा है, अतिक्रमण करने से नहीं चूके हैं। 

    सड़कों को ही ग्रामीण अपना बथान बनाया 

    बाजारों से अधिक तो ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों को ही ग्रामीण अपना बथान बना दिये हैं तथा माल-मवेशी सहित चारा भी सड़क पर डाल रखे हैं । इससे हर दिन सडक दुर्घटना आम बात हो गई है। 

    ठीक इसी तरह एसएच 65 के दोनों किनारों पर रूपौली से टीकापटी तक लोगों ने सडक की जमीन को घेर लिया है, जिससे राहगीरों को परेशानी तो होती ही है, साथ-साथ भीषण हादसे भी हो रहे हैं। इधर जब से नयी सरकार का गठन हुआ है, तबसे अतिक्रमण हटाने का सिलसिला चालू है।

    पहला पड़ाव प्रशासन ने बिरौली बाजार पर डाला 

    रूपौली में एसडीओ के आदेश पर पहला पड़ाव प्रशासन ने बिरौली बाजार पर डाला है तथा उसे हटाने के लिए माइक से घोषणा भी करवा दिया है । सोमवार तक समय दिया गया है, अन्यथा मंगलवार से बुलडोजर की कार्रवायी प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके बाद रूपौली थाना चैक को खाली करवाया जाएगा। 

    बाद में टीकापटी, मोहनपुर सहित ग्रामीण क्षेत्रों को खाली करवाया जाएगा । बिरौली बाजार के दुकानदार अपनी-अपनी दुकान हटाने लगे हैं । देखें वे समय सीमा के अंदर खाली करते हैं या फिर बुलडोजर कार्रवायी का इंतजार करते हैं ।

    मंगलवार से कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, सभी को माइक से इसकी सूचना दे दी गई है।- शिवानी सुरभि, अंचलाधिकारी, रूपौली