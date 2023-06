Bihar: हाईवोल्टेज तार गिरने से धान रोप रही 4 महिलाओं की दर्दनाक मौत, CM ने की 4-4 लाख के मुआवजे की घोषणा

संवाद सूत्र, पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया में मंगलवार को बिजली के जर्जर तार ने चार महिलाओं की जान ले ली। पूर्णिया के टीकापट्टी क्षेत्र के गोरिया गांव में 11 हजार वोल्ट का तार गिरने से खेत में धान रोप रहीं चार महिलाओं की करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना में दो अन्य महिलाएं बुरी तरह झुलस गई हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासन के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण घटी इस घटना से लोगों में विद्युत विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना में जान गंवाने वाली महिलाओं के प्रति शोक व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की मुआवजा देने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने घटना में घायल महिलाओं के मुफ्त इलाज के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं।

Bihar CM Nitish Kumar condoles the demise of four women who died due to electrocution while working in a field in Purnea. The CM also announces an ex-gratia of Rs 4 Lakhs each for the next of kin of all the deceased.

CM also gives directions for free medical treatment of two… pic.twitter.com/alZtlkWANg— ANI (@ANI) June 27, 2023