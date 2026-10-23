पूर्णिया के पूर्व सांसद से 'बदसलूकी', थानेदार ने कहा- मेरा क्या कर लेगा; SSP ने दिए जांच के आदेश

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। पूर्णिया में गुरुवार की रात बीच सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। विवाद की शुरुआत तब हुई जब पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा पत्नी के साथ गाड़ी से अपने आवास जा रहे थे। आगे चल रही पुलिस की गाड़ी से साइड मांगने के लिए पूर्व सांसद के ड्राइवर ने हॉर्न बजाया।

इस पर थानेदार अपने सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ गाड़ी से उतरे और ड्राइवर को गालियां देते हुए बदसलूकी करने लगे। बकौल सांसद, सदर थाना के थानाध्यक्ष मेरे ड्राइवर के पास आए और उसे धमकाया, गाली-गलौज की और मारपीट करने के लिए हाथ उठाया। संभावित शारीरिक हमले को देखकर मैं उस पर चिल्लाया और रुकने को कहा। उसी समय मेरे सुरक्षकर्मी ने हस्तक्षेप करते हुए थानाध्यक्ष को बताया कि पूर्व सांसद हैं। रुकने के बजाए, उक्त पदाधिकारी ने घमंड में उत्तर दिया, जो हो मेरा क्या कर लेगा। माहौल गरमा गया। सांसद के समर्थक जुटने लगे तो थानाध्यक्ष वहां से निकल गए। घटना की जानकारी एसएसपी एवं आईजी को दी गई। सूचना के बाद घटनास्थल पर सदर डीएसपी वन अभिनव पराशर को भेजा गया। पूर्व सासंद ने घटना को लेकर लिखित शिकायत एसएसपी से की है। एसएसपी डॉ. शोर्य सुमन ने इस मामले की जांच का निर्देश सदर डीएसपी वन को दिया है। परासर ने गुरुवार की रात ही पूर्व सांसद के आवास पर जाकर उनसे घटना की जानकारी ली।

सांसद की शिकायत, पुलिसकर्मियों ने घेर ली गाड़ी: पूर्व सांसद द्वारा पुलिस को दिए आवेदन के अनुसार वह अपनी पत्नी के साथ गाड़ी से रामबाग निवास लौट रहे थे। रात करीब साढ़े आठ बजे उनकी गाड़ी फातमा अस्पताल और रामबाग के बीच रास्ते पर थी।

यात्रा के दौरान मेरे ड्राइवर ने आगे आगे चल रही गाड़ी से रास्ता मांगने के लिए सामान्य रूप से हॉर्न बजाया। हॉर्न बजाने से गुस्से में आकर सदर थाना के थानाध्यक्ष ने अपनी गाड़ी बीच सड़क पर रोक दी और रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया।

थानाध्यक्ष अपने साथ मौजूद चार पुलिसकर्मियों के साथ, जो सरकारी हथियारों से लैस थे, अपनी गाड़ी से बाहर निकले और मेरी गाड़ी को आक्रामक रवैये के साथ घेर लिया। गाली-गलोज करते हुए गाड़ी से बाहर निकलने को कहने लगे। इस कृत्य से मेरे और मेरे परिवार के मन में भय तथा जान-माल की सुरक्षा को लेकर गहरा खतरा उत्पन्न हो गया। इस दौरान गाली-गलौज करते हुए थानाध्यक्ष अपनी सारी मर्यादा भूल गए। मेरे और मेरे परिवार पर चिल्लाते हुए अपमानित किया।