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100 रुपये का चंदा मांगने आया 'साधु' उड़ा ले गया 45 हजार का मोबाइल! पूर्णिया में नेताजी के बेटे को ऐसे दिया चकमा

By Prakash Vatsa Edited By: Dilip Kumar Shukla
Published: Thu, 17 Sep 2026 10:39 AM (IST)

Purnia Crime Sarsi Champawati: पूर्णिया के सरसी थाना क्षेत्र में साधु के वेश में आए एक शातिर चोर ने पूर्व ...और पढ़ें

Purnia Crime Sarsi Champawati: पूर्णिया में साधु के वेश में आए चोर ने उड़ाया पूर्व सरपंच के बेटे का 45 हजार का मोबाइल; चंदे के नाम पर दिया चकमा। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

Purnia Crime Sarsi Champawati: पूर्णिया में साधु के वेश में आए चोर ने उड़ाया पूर्व सरपंच के बेटे का 45 हजार का मोबाइल; चंदे के नाम पर दिया चकमा। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

HighLights

  1. साधु के वेश में चोर ने 45 हजार का मोबाइल चुराया।

  2. पूर्व सरपंच के बेटे सुमन चौधरी बने ठगी का शिकार।

  3. 100 रुपये चंदा मांगने के बहाने दिया वारदात को अंजाम।

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। Purnia Crime Sarsi Champawati: पूर्णिया जिले के ग्रामीण इलाके में धर्म और आस्था की आड़ लेकर ठगी व चोरी करने का एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सरसी थाना क्षेत्र के चंपावती गांव में साधु का वेश धरकर पहुंचे एक शातिर चोर ने पूर्व सरपंच के पुत्र को ऐसा चकमा दिया कि वह देखते ही रह गए। शातिर व्यक्ति 100 रुपये का चंदा मांगने के बहाने घर की दहलीज पर खड़ा हुआ और मौका ताड़ते ही टेबल पर रखा करीब 45 हजार रुपये का कीमती मोबाइल समेटकर नौ दो ग्यारह हो गया।

पीड़ित चंपावती निवासी सुमन चौधरी (पूर्व सरपंच के पुत्र) के अनुसार, घटना सुबह करीब 10 बजे की है। उस वक्त वे अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे। तभी भगवा वस्त्र धारण किए एक अज्ञात व्यक्ति साधु के वेश में वहां आ धमका। उसने खुद को धार्मिक कार्य से जुड़ा बताते हुए सुमन से 100 रुपये चंदा देने का आग्रह किया। साधु समझकर सुमन ने मदद करने का मन बना लिया।

कमरे से नोट लेकर लौटे तो गायब मिला 'साधु' और मोबाइल

सुमन चौधरी ने अपना करीब 45 हजार रुपये मूल्य का एंड्रॉयड मोबाइल बाहर रखी टेबल पर ही छोड़ दिया और 100 रुपये का नोट लाने के लिए अंदर कमरे में चले गए। बाहर खड़े कथित साधु की नजर टेबल पर चमचमाते महंगे फोन पर पहले से ही गड़ी हुई थी। जैसे ही सुमन कमरे के भीतर दाखिल हुए, साधु बने चोर ने पलक झपकते ही मोबाइल अपनी झोली में डाला और उल्टे पांव तेजी से फरार हो गया।

  • पूर्णिया जिले के सरसी थाना क्षेत्र अंतर्गत चंपावती गांव का वाकया; पूर्व सरपंच के पुत्र सुमन चौधरी बने शिकार

  • सुबह करीब 10 बजे साधु के वेश में दरवाजे पर पहुंचा शातिर, 100 रुपये के चंदे की लगाई गुहार

  • पीड़ित टेबल पर 45 हजार का कीमती स्मार्टफोन रख कमरे में रुपये लाने गया, पीछे से मोबाइल समेटकर भागा चोर

  • कमरे से बाहर आते ही उड़े होश, ग्रामीणों के जुटने से पहले फरार हुआ धूर्त; सरसी थाने में लिखित शिकायत दर्ज

जब सुमन हाथ में 100 रुपये लेकर बाहर आए, तो दरवाजे का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। न तो वहां चंदा मांगने वाला साधु मौजूद था और न ही टेबल पर रखा उनका मोबाइल। अनहोनी का अहसास होते ही उन्होंने फौरन शोर मचाया।

ग्रामीणों के पहुंचने से पहले रफूचक्कर हुआ शातिर, थाने में आवेदन

शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण और परिजन तुरंत मौके पर जुट गए और संदिग्ध व्यक्ति की तलाश में चारों दिशाओं में दौड़ लगाई, लेकिन तब तक शातिर चोर गांव की गलियों से निकलकर मुख्य मार्ग की ओर रफूचक्कर हो चुका था। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल सका।

घटना के बाद पीड़ित सुमन चौधरी ने सरसी थाना पहुंचकर पुलिस को लिखित आवेदन देकर पूरे मामले की जानकारी दी है और मोबाइल बरामदगी की गुहार लगाई है। पुलिस आवेदन के आधार पर इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों और हुलिए की मदद से बहरूपिए चोर की शिनाख्त और धरपकड़ में जुट गई है।