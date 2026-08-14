परदेस गया था मजदूर पति, पीछे से देवर-भाभी में बना संबंध; 6 माह बाद पूर्णिया परिवार परामर्श केंद्र ने सुनाया यह फैसला

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। पूर्णिया पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर स्थित 'पुलिस परिवार परामर्श केंद्र' में शुक्रवार को एक जटिल पारिवारिक विवाद का सुखद अंत हो गया। कसबा थाना क्षेत्र की रहने वाली पत्नी और श्रीनगर थाना क्षेत्र निवासी पति के बीच देवर के साथ अवैध संबंधों को लेकर चल रहा गहरा विवाद काउंसलिंग के बाद सुलझा लिया गया।

जानकारी के अनुसार, पीड़ित पति पेशे से मजदूर है। वह अपनी पत्नी की देखभाल की जिम्मेदारी अपने छोटे भाई (देवर) को सौंपकर काम के सिलसिले में परदेस (बाहर) चला गया था। पति की अनुपस्थिति में देवर और भाभी ने सामाजिक मर्यादाओं की सीमाएं लांघ दीं और दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। गांव में बदनामी और चर्चा फैलने के बाद जब पति घर लौटा, तो उसने अपनी सास-ससुर को पत्नी की करतूतों से अवगत कराया।

पंचायत के फैसले के बाद भी नहीं हुआ सुधार, केंद्र पहुंचा पति मायके वालों द्वारा काफी डांट-फटकार लगाने के बावजूद महिला के आचरण में सुधार नहीं आया। इसके बाद स्थानीय स्तर पर ग्रामीण पंचों की बैठक हुई। पंचों ने दोनों को छह महीने के लिए अलग रहने और महिला को मायके में ही रखने का फैसला सुनाया।

छह महीने की अवधि बीतने के बाद भी जब रिश्तों में कोई सुधार नहीं हुआ, तो परेशान पति ने न्याय और घर बचाने के लिए पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में गुहार लगाई। पत्नी ने भरा बांड, आजीवन वफादार रहने का दिया लिखित वचन शुक्रवार को केंद्र में दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर लंबी काउंसलिंग की गई। केंद्र के सदस्यों ने महिला को मर्यादा का पाठ पढ़ाते हुए कड़ी फटकार लगाई और दांपत्य जीवन के महत्व को समझाया।

काउंसलिंग के बाद पत्नी को अपनी गलती का गहरा अहसास हुआ। उसने केंद्र में लिखित बंध पत्र (Bond) भरकर दिया कि भविष्य में वह इस तरह की कोई गलती नहीं करेगी और सदैव अपने पति के प्रति पूरी तरह वफादार रहेगी। इसके बाद दोनों पक्ष राजी-खुशी साथ रहने के लिए सहमत होकर घर लौट गए।

28 में से 8 मामलों का हुआ निष्पादन, 4 को कोर्ट जाने की सलाह परिवार परामर्श केंद्र की इस साप्ताहिक बैठक में कुल 28 लंबित मामलों पर विस्तार से सुनवाई की गई। गहन विचार-विमर्श और आपसी सुलह-समझौते के आधार पर 8 मामलों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया।