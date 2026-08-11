पूर्णिया में OLX से घर किराए पर लेकर चल रहा था गंदा खेल; 10 मोबाइल में मिलीं दर्जनों सजाई हुई नाबालिगों की तस्वीरें
पूर्णिया पुलिस ने OLX के जरिए किराए पर लिए घर से एक बड़े अंतरराज्यीय मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में दो नाबालिग लड़कियों को बचाया ...और पढ़ें
राजीव कुमार, पूर्णिया। पूर्णिया पुलिस ने देश भर की देह मंडियों से जुड़े एक बहुत बड़े अंतरराज्यीय मानव तस्करी (Human Trafficking) सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने शहर के रजनी चौक स्थित एक किराए के मकान में छापेमारी कर इस गिरोह के तीन सदस्यों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।
मौके से पुलिस ने दो नाबालिग लड़कियों को सुरक्षित मुक्त कराया है, जिन्हें शादी और नौकरी का झांसा देकर यहां बंधक बनाकर रखा गया था और देश की विभिन्न देह मंडियों में बेचने का सौदा चल रहा था।
फर्जी नाम से रह रही थी सरगना अफसाना
गिरफ्तार अभियुक्तों में गिरोह की मुख्य सरगना महिला भी शामिल है, जिसके पास से दो पहचान पत्र बरामद हुए हैं। जांच में पता चला कि सरिता वर्मा नाम से रह रही महिला का असली नाम अफसाना खातून है। अफसाना पूर्व में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भी नाबालिग को बेचने के आरोप में जेल जा चुकी है।
मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं तीनों आरोपित
पकड़े गए तीनों आरोपी मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं। इनकी पहचान कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर निवासी कृष्ण कुमार वर्मा, काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अंशु कुमार और कांटी के बुद्धा कॉलोनी की अफसाना खातून उर्फ सरिता वर्मा के रूप में हुई है।
OLX से लिया था बैंक मैनेजर का घर
जांच में खुलासा हुआ कि कृष्णा वर्मा और अफसाना खातून ने दो महीने पहले OLX के माध्यम से रजनी चौक स्थित एक बैंक मैनेजर का मकान नौ हजार रुपये महीने पर किराए पर लिया था। मकान मालिक से उन्होंने कपड़ा व्यापारी होने का झूठ बोला था और बाकायदा एग्रीमेंट भी किया था।
खबरें और भी
कपड़े का कारोबार बताकर रचा षड्यंत्र
पति-पत्नी बनकर रहने वाले इन शातिर अपराधियों ने एसी, टीवी और फ्रिज से लैस इस तीन कमरों के मकान को बिहार, झारखंड व अन्य राज्यों से बहला-फुसलाकर लाई गई नाबालिग लड़कियों को रखने और उनका सौदा करने का मुख्य ठिकाना बना रखा था।
10 मोबाइल और दर्जनों सिम बरामद
ठिकाने पर छापेमारी के दौरान पुलिस को 10 मोबाइल फोन और कई दर्जन सिम कार्ड मिले हैं। जब्त मोबाइलों में सैकड़ों नाबालिग लड़कियों की दुल्हन की तरह सजाकर खींची गई तस्वीरें मिली हैं, जिन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लेकर यूपी के गाजीपुर तक की देह मंडियों के दलालों को भेजा गया था।
आसनसोल से गाजीपुर तक फैला था नेटवर्क
मुक्त कराई गई दोनों बच्चियों में से एक को अंशु कुमार ने शादी का झांसा दिया था, जबकि दूसरी को 20 हजार रुपये महीने की नौकरी का लालच देकर लाया गया था। इसके अलावा मौके से मिले बैंक पासबुक में 2 से 3 लाख रुपये के 30 से अधिक संदिग्ध लेनदेन दर्ज हैं। पुलिस अब इस वित्तीय नेटवर्क और सिम के जरिए जुड़े अन्य दलालों की तलाश में जुटी है।