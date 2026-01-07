Language
    पेंशनधारियों सावधान! 'हम जिंदा हैं' साबित करें, वरना अटक जाएगा पैसा; 31 जनवरी आखिरी मौका

    By Avinash Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 01:13 PM (IST)

    पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड सहित सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए 31 जनवरी 2026 तक जीवन प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। जिलाधिकारी के निर् ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, बैसा (पूर्णिया)। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पेंशनधारियों के लिए जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि निर्धारित समय सीमा तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया गया, तो पेंशन का नियमित भुगतान रोक दिया जा सकता है। 

    इस संबंध में पूर्णिया जिलाधिकारी अंशुल कुमार के निर्देश पर बैसा प्रखंड सहित जिले के सभी प्रखंडों में 22 दिसंबर 2025 से जीवन प्रमाणीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया है, जो 31 जनवरी 2026 तक चलेगा। 

    जीवन प्रमाणीकरण सत्यापन कराना अनिवार्य

    जिलाधिकारी द्वारा जारी निर्देश पत्र में कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना के दिशा-निर्देशानुसार एनएसएपी योजना एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी पेंशन योजनाओं के लाभुकों को समय पर पेंशन राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इसके लिए सभी पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण अथवा भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य किया गया है। 

    जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाएं लागू हैं। इनमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना शामिल हैं। इन सभी योजनाओं से जुड़े पेंशनधारियों को समय पर पेंशन का लाभ दिलाने के उद्देश्य से जीवन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है।

    डीबीटी व्यवस्था लागू होने के बाद यह प्रक्रिया संभव नहीं

    बीडीओ राजकुमार चौधरी ने बताया कि वर्तमान में सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभुकों के बैंक खाते में भेजी जाती है। पहले पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर पेंशन राशि का वितरण किया जाता था, जहां लाभुकों की उपस्थिति से उनका जीवन प्रमाणीकरण स्वतः हो जाता था। लेकिन डीबीटी व्यवस्था लागू होने के बाद यह प्रक्रिया संभव नहीं रह गई है।

    इसी कारण जीवन प्रमाणीकरण को अनिवार्य करते हुए इसे प्रखंड कार्यालय और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से कराया जा रहा है। पेंशनधारी अपने नजदीकी सीएससी में जाकर भी जीवन प्रमाणीकरण करा सकते हैं। 

    इन दस्तावेजों के साथ पहुंचे

    इसके लिए लाभुकों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे आवश्यक दस्तावेज साथ ले जाना होगा। प्रखंड स्तर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के माध्यम से भी प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है, ताकि किसी भी पात्र लाभुक को पेंशन से वंचित न होना पड़े।

    बीडीओ ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी पेंशनधारी की मृत्यु की स्थिति में संबंधित पंचायत सेवक द्वारा इसकी सूचना यथाशीघ्र प्रखंड कार्यालय को दी जानी चाहिए। इससे मृत पेंशनधारी को डीबीटी सूची से हटाकर भुगतान प्रक्रिया को रोका जा सकेगा।

    बैसा प्रखंड में सबसे अधिक पेंशनधारी

    बैसा प्रखंड में पेंशनधारियों की संख्या काफी अधिक है। यहां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 6120, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 1656, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के 169, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के 10,688, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 1431 तथा बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के 1940 लाभुक हैं। 

    इस प्रकार कुल 22,004 पेंशनधारी हैं, जिनके जीवन प्रमाणीकरण के लिए प्रखंड क्षेत्र में 18 सक्रिय कॉमन सर्विस सेंटर कार्यरत हैं। बीडीओ राजकुमार चौधरी ने सभी पेंशनधारियों से अपील की है कि वे 31 जनवरी 2026 से पहले अनिवार्य रूप से अपना जीवन प्रमाणीकरण करा लें, ताकि उनकी पेंशन राशि का भुगतान बिना किसी बाधा के जारी रह सके।