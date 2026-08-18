पूर्णिया कोर्ट-पाटलिपुत्र के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन; हाजीपुर-मुजफ्फरपुर व खगड़िया- सहरसा रूट होकर चलेगी रेलगाड़ी

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। कोसी और सीमांचल क्षेत्र से राज्य की राजधानी पटना आने-जाने वाले रेल यात्रियों के लिए बड़ी व राहत भरी खबर है। त्योहारों और यात्रा सीजन के दौरान यात्रियों की बढ़ती भारी भीड़ तथा टिकटों की लंबी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए पूर्व मध्य रेल प्रशासन ने पाटलिपुत्र और पूर्णिया कोर्ट के बीच एक नई समर/फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे द्वारा हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, मानसी, सहरसा और बनमनखी के रास्ते गाड़ी संख्या 03216/03215 पाटलिपुत्र-पूर्णिया कोर्ट-पाटलिपुत्र स्पेशल का परिचालन सप्ताह में पांच-पांच दिन किया जाएगा।

इस ट्रेन के शुरू होने से न केवल पूर्णिया, बल्कि मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर जिले के हजारों दैनिक व लंबी दूरी के यात्रियों को सुरक्षित व सुलभ आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। कुल 20 कोच की रैक, सभी श्रेणियों की सीटें उपलब्ध रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यात्रियों की हर वर्ग की सुविधा का ध्यान रखते हुए इस स्पेशल ट्रेन में कुल 20 आधुनिक कोच लगाए गए हैं। इसमें: द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी (2nd AC): 01 कोच

तृतीय वातानुकूलित श्रेणी (3rd AC): 03 कोच

शयनयान श्रेणी (Sleeper): 10 कोच

साधारण द्वितीय श्रेणी (General): 04 कोच

एसएलआर (SLR/दिव्यांग व ब्रेकवैन): 02 कोच गाड़ी सं. 03216 पाटलिपुत्र-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल की समय-सारणी गाड़ी संख्या 03216 पाटलिपुत्र-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल का परिचालन 17 अगस्त 2026 से 16 सितंबर 2026 तक सप्ताह में पांच दिन किया जाएगा। यह ट्रेन प्रत्येक बुधवार और शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी सभी दिन चलेगी।

प्रस्थान व रूट टाइमिंग: यह ट्रेन पाटलिपुत्र जंक्शन से रात 23:00 बजे प्रस्थान करेगी। इसके बाद सोनपुर (23:30 बजे), हाजीपुर (23:42 बजे), मुजफ्फरपुर (मध्यरात्रि 00:55 बजे), समस्तीपुर (02:00 बजे), रुसेरा घाट (02:35 बजे), हसनपुर रोड (02:55 बजे), सलौना (03:12 बजे), खगड़िया (03:53 बजे), मानसी (04:10 बजे), सिमरी बख्तियारपुर (05:00 बजे), सहरसा (05:55 बजे), दौरम मधेपुरा (06:50 बजे), मुरलीगंज (07:18 बजे), बनमनखी (07:38 बजे) रुकते हुए सुबह 08:30 बजे पूर्णिया कोर्ट पहुंचेगी।

गाड़ी सं. 03215 पूर्णिया कोर्ट-पाटलिपुत्र स्पेशल की समय-सारणी वापसी दिशा में गाड़ी संख्या 03215 पूर्णिया कोर्ट-पाटलिपुत्र स्पेशल का परिचालन 18 अगस्त 2026 से 17 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। यह ट्रेन प्रत्येक गुरुवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह में पांच दिन चलेगी।

प्रस्थान व रूट टाइमिंग: यह स्पेशल ट्रेन पूर्णिया कोर्ट से सुबह 09:10 बजे खुलेगी। इसके बाद बनमनखी (09:35 बजे), मुरलीगंज (09:55 बजे), दौरम मधेपुरा (10:15 बजे), सहरसा (11:00 बजे), सिमरी बख्तियारपुर (11:51 बजे), मानसी (12:58 बजे), खगड़िया (13:12 बजे), सलौना (13:36 बजे), हसनपुर रोड (13:50 बजे), रुसेरा घाट (14:10 बजे), समस्तीपुर (14:50 बजे), मुजफ्फरपुर (15:50 बजे), हाजीपुर (16:45 बजे), सोनपुर (17:00 बजे) होते हुए शाम 17:45 बजे पाटलिपुत्र पहुंचेगी।