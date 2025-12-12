पूर्णिया एयरपोर्ट को एनएच 31 से जल्द मिलेगी कनेक्टिविटी, भूमि सर्वेक्षण के लिए कमेटी गठित

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। जल्द ही पूर्णिया एयरपोर्ट को एनएच 31 से कनेक्टिविटी मिल जाएगी।जिला प्रशासन ने इसके लिए पहल शुरू कर दिया है। डीएम अंशुल कुमार ने पथ प्रमंडल पूर्णिया के कार्यपालक अभियंता को पूर्णिया एयरपोर्ट को एनएच-31 से जोड़ने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

डीएम ने इसके लिए एक कमिटी का गठन किया है। यह कमेटी एनएच 31 से कनेक्टिविटी के लिए रूट का चयन करेगी जिसके बाद जमीन के अधिग्रहण का काम शुरू होगा। कमिटी में सदर एसडीओ पार्थ गुप्ता, कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल, नगर आयुक्त, मुख्य सुरक्षा पदाधिकारी पूर्णिया, हवाई अड्डा अंचलाधिकारी के नगर तथा जिला भू -अर्जन पदाधिकारी को नामित किया गया है।

डीएम ने पूर्णिया हवाई अड्डा पर विमान परिचालन से जुड़ी समस्याओं एवं एनएच 31 से कनेक्टिविटी स्थापित करने संबंधी बिंदुओं पर एयरपोर्ट अथॉरिटी एवं संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। एनएच से कनेक्टिविटी के लिए 15.99 एकड़ भूमि का किया जाएगा अधिग्रहण वर्ष 2023 में भारतीय विमान पत्तन प्राधिकार के साथ एमओयू हुआ था। इसमें एनएच से कनेक्टिविटी के लिए 15 एकड़ जमीन अर्जन करने की शर्त भी शामिल थी। लेकिन अभी तक उक्त जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया है तथा यात्रियों को हवाई अड्डा आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब प्रशासन ने इसके लिए पहल शुरू कर दी है।

डीएम ने पूर्णिया एयरपोर्ट पर एप्रोच साइटिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए 15.99 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए सभी संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय से इस पर अनुमोदन प्राप्त होने पर अग्रेत्तर कर्रवाई त्वरित की जाएगी। डीएम ने चूनापुर एयरफोर्स के स्टेशन कमांडर को इस संबंध में अपने स्तर से समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया है।

अग्निशमन कर्मियों को दिया जाएगा विशिष्ट प्रशिक्षण डीएम ने जिला अग्निशमन पदाधिकारी को आवश्यकता के अनुरूप वायु सेना हवाई अड्डा पर अग्निशमन कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने का भी निर्देश दिया है।अग्निशमन कर्मियों के अवकाश पर जाने की स्थिति में प्रतिस्थानीय को प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया। इसके लिए कर्मियों को विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थान में भेजने का निर्देश डीएम ने दिया।

प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय भारतीय विमानन प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। अग्निशमन वाहन के परिचालन के लिए चालकों को स्थानीय प्रशिक्षण स्थल पर जिला परिवहन पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण दिलाने का निर्देश दिया गया है। वहीं सिविल सर्जन को चूनापुर हवाई अड्डा एवं नवनिर्मित अंतरिम टर्मिनल भवन पर चिकित्सा पदाधिकारी एवं पारामेडिकल स्टाफ एवं एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। प्रतिनियुक्त स्वास्थ्य कर्मी का रोस्टर भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

नागरिक सुरक्षा के वालंटियर को मानदेय भुगतान का निर्देश हवाई पट्टी से पशु पक्षी को दूर रखने के लिए नागरिक सुरक्षा के वालंटियर को प्रतिनियुक्त किया है। डीएम ने उन वोलेंटियर को तत्काल उपलब्ध राशि से एक महीना का मानदेय भुगतान करने का आदेश अनुमंडल पदाधिकारी सदर सह उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा को दिया। वहीं अंतरिम टर्मिनल भवन के निदेशक को यथाशीघ्र नागरिक सुरक्षा के प्रतिनियुक्त कर्मियों के मानदेय भुगतान के लिए राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने को कहा।