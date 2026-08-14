जागरण संवाददाता, पूर्णिया। पूर्णिया एयरपोर्ट से यात्री विमान सेवा शुरू होने का ऐतिहासिक एक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा होने के अवसर पर पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू से शिष्टाचार मुलाकात की।

सांसद ने क्षेत्र की जनता की ओर से मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट का संचालन शुरू होना पूरे सीमांचल और उत्तर-पूर्वी बिहार के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। इससे व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व संभावनाएं पैदा हुई हैं।

मुलाकात के दौरान सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया से मुंबई और बेंगलुरु के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू करने का पुरजोर आग्रह किया। इस पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने बताया कि पूर्णिया-मुंबई और पूर्णिया-बेंगलुरु रूट पर अक्टूबर माह से सीधी हवाई सेवा शुरू होना संभावित है। सांसद ने इंडिगो, एयर इंडिया जैसी प्रमुख एयरलाइंस को इस रूट पर सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही।

₹294 करोड़ के स्थायी टर्मिनल प्रोजेक्ट में तेजी लाने की मांग सांसद ने केंद्रीय मंत्री का ध्यान दिलाते हुए कहा कि 15 सितंबर 2025 को पूर्णिया एयरपोर्ट (सिविल एन्क्लेव) से हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया था। हालांकि, एक वर्ष बीत जाने के बावजूद इसके स्थायी सिविल एन्क्लेव का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो सका है।

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भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा स्थायी टर्मिनल भवन और संबद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग 294.05 करोड़ रुपये की निविदा जारी की गई है, लेकिन ठेकेदार चयन और वास्तविक धरातलीय कार्य में देरी हो रही है। सांसद ने टेंडर प्रक्रिया को तत्काल अंतिम रूप देकर निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य पूरा कराने का आग्रह किया।

एप्रन व निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर जताई चिंता सांसद पप्पू यादव ने एयरपोर्ट के एप्रन और अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि स्थल निरीक्षण के दौरान निर्माण सामग्री और कार्यशैली में अनियमितता की बातें सामने आई हैं।

स्वतंत्र जांच की मांग उन्होंने केंद्रीय मंत्री से विशेषज्ञ टीम गठित कर स्वतंत्र तकनीकी जांच कराने का अनुरोध किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि किसी स्तर पर मानकों की अनदेखी या मिलावट प्रमाणित होती है, तो संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों की सख्त जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

सीमांचल के आर्थिक-सामाजिक विकास की धुरी बनेगा पूर्णिया एयरपोर्ट सांसद ने जोर देकर कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट केवल एक हवाई पट्टी नहीं है, बल्कि यह पूर्णिया के साथ-साथ अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा और सहरसा जैसे सीमांचल जिलों के आर्थिक और सामाजिक विकास का मुख्य केंद्र है।