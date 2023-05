पूर्णिया: पूर्व मंत्री के पति पर धर्मकांटा मालिक पिता-पुत्र को पीटने का आरोप, 40-50 लोग हथि‍यार लेकर पहुंचे थे

Husband Of Ex Minister Beema Bharti Accused By Dharam Kanta Owner पूर्व में कई बार विवादों के चलते सुर्खियों में रहने वाले रुपौली की विधायक सह पूर्व मंत्री बीमा भारती के पति अवधेश मंडल चर्चा में आ गए हैं।