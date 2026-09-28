बाल वैज्ञानिकों के सपनों को मिलेगी उड़ान, पूर्णिया में 28 करोड़ की लागत से बन रहा स्कूल

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। जिले के डगरूआ में जिले का पहला एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उक्त विद्यालय इस क्षेत्र के लिए नजीर बनेगा। यहां छात्रों काे उच्च गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी जिससे यहां के बच्चे बाल वैज्ञानिक सहित अन्य क्षेत्रों में अपना सिक्का जमा सकेंगे।

डीएम अंशुल कुमार ने डगरूआ के डीसीएलआर को उक्त विद्यालय की जमीन की मापी कर सीमा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है ताकि स्कूल के निर्माण में आगे कोई कानूनी अड़चन नहीं आए।

डगरूआ के मोहमदिया में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अंतर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अब्दुल कलाम विज्ञान आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है।

9 से 12 तक के छात्रों की पढ़ाई

उक्त स्कूल 1.3 एकड़ में लगभग 28 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है जिसका कार्य प्रगति पर है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि उक्त विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की पढ़ाई होगी।

विद्यालय पूर्णत: आवासीय होगा जिसमें छात्रों को हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। यहां छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाएगी। इससे यहां के छात्रों को आईआईटी, नीट सहित अन्य प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं की तैयारी में सहायता मिलेगी। छात्रों के सपनों को यहां उड़ान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उक्त विद्यालय के निर्माण के प्रति डीएम अंशुल कुमार गंभीर हैं। उन्होंने समीक्षा बैठक में उक्त विद्यालय के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। विदित हो कि साप्ताहिक समीक्षा बैठक में डीएम ने भूमि आवंटन एवं अवसंरचना निर्माण पर विशेष बल दिया तथा अधिकारियों को इसके निर्माण निर्धारित समय में पूरा करने को कहा है।