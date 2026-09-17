पूर्णिया के सरकारी अस्पताल में 'मुन्नाभाई', असली डॉक्टर की जगह मरीजों का इलाज करते फर्जी चिकित्सक गिरफ्तार
पूर्णिया के जलालगढ़ सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में एक व्यक्ति बिना वैध योग्यता के डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज कर रहा ...और पढ़ें
HighLights
जलालगढ़ सरकारी अस्पताल में फर्जी डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहा था।
मरीजों को संदेह होने पर पुलिस को सूचना दी गई।
पुलिस ने आरोपी समीर कुमार को हिरासत में लेकर जांच शुरू की।
संवाद सहयोगी, जलालगढ़ (पूर्णिया)। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल में डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करने का मामला सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आरोप है कि एक व्यक्ति बिना वैध चिकित्सकीय योग्यता और दस्तावेज के अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहा था।
मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना के संबंध में बताया गया की रविवार को अस्पताल में कार्यरत डॉ. शंभू यादव के बदले एक युवक लोगों का इलाज कर रहा था।
इसी दौरान अस्पताल आए मरीजों को उसकी गतिविधियों पर शक पैदा हुआ और पूछताछ में पता चला कि वह युवक फर्जी है और वह धड़ल्ले से दवा भी लिख रहा था। जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई।
मौके पर पहुंचकर पुलिस ने छानबीन की और फर्जी चिकित्सक को गिरफ्तार कर थाने ले गई। फर्जी चिकित्सक का नाम भागलपुर निवासी समीर कुमार बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अस्पताल पहुंच कर छानबीन शुरू कर दी।
इस संबंध में चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. एस के दास ने बताया कि डॉ. शंभू कुमार यादव से स्पष्टीकरण मांगा गया। मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं, प्रशासन यह भी पता लगाने में जुटा है कि आरोपित अस्पताल में किसके माध्यम से और कितने समय से मरीजों का इलाज कर रहा था।
घटना के बाद अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे मरीजों और उनके स्वजनों में भी चिंता देखी गई। लोगों ने पूरे मामले की जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
स्वास्थ्य विभाग की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि बिना दस्तावेजों के सत्यापन के किसी व्यक्ति को मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी कैसे दी गई। पुलिस के अनुसार, जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट होगी। पुलिस ने बताया की आरोपित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।