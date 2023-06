पटना से वीडि‍यो कॉल पर डिलीवरी करा रही थी डॉक्‍टर, नर्स के नस काटने से गई प्रसूता की जान; जुड़वां ने लिया जन्म

Pregnant Woman Died During Operation On Video Call In Purnea समर्पण मैटरनिटी अस्पताल में वीडियो कॉल के माध्यम से गर्भवती महिला का ऑपरेशन करवाने का आरोप लगा है। इस दौरान महिला की मौत हो गई। महिला की मौत पर स्वजनों ने लापरवाही के लिए डॉक्टर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।