पूर्णिया में निर्दलीय और LJPR प्रत्याशी के समर्थकों में हुई मारपीट, चुनाव प्रचार के दौरान आपस में उलझे

यह घटना शनिवार को हुई, जिसमें दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई। जानकारी के अनुसार, कसबा विधानसभा के पूर्व विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप कुमार दास तथा एनडीए घटक दल लोजपा-आर के प्रत्याशी नितेश कुमार सिंह के समर्थक आपस में भिड़ गए।

संवाद सूत्र, कसबा (पूर्णिया)। कसबा थाना क्षेत्र के सधुवैली पंचायत के सोने लाल चौक पर चुनाव प्रचार के दौरान निर्दलीय और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के समर्थकों के बीच झड़प हो गई।

स्थिति बिगड़ती देख निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप कुमार दास स्वयं मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और लोजपा-आर के समर्थकों को समझा-बुझाकर मामले को शांत कराया।

पूर्व विधायक एवं निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप कुमार दास ने बताया की लोजपा-आर के प्रत्याशी नितेश कुमार सिंह के प्रचार वाहन ने किसी लड़के को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में झड़प शुरू हो गई।

उन्होंने कहा कि वह उसी रास्ते से अपने प्रचार के लिए जा रहे थे और दोनों पक्षों को लड़ते देख उन्होंने हस्तक्षेप कर मामला शांत करवाया।

वहीं, एनडीए लोजपा-आर के प्रत्याशी नितेश कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप कुमार दास ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर उनके कार्यकर्ता के साथ मारपीट की है। उन्होंने इस घटना को आपराधिक प्रवृत्ति का बताया।