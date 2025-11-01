Language
    पूर्णिया में निर्दलीय और LJPR प्रत्याशी के समर्थकों में हुई मारपीट, चुनाव प्रचार के दौरान आपस में उलझे

    By Arun Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 08:58 PM (IST)

    पूर्णिया जिले के कसबा थाना क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार और लोजपा (रामविलास) के समर्थकों के बीच चुनाव प्रचार के दौरान झड़प हो गई। पूर्व विधायक प्रदीप कुमार दास और लोजपा-आर के नितेश कुमार सिंह के समर्थकों में मारपीट हुई। प्रदीप कुमार दास ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। दोनों प्रत्याशियों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं।

    चुनाव प्रचार के दौरान उलझे समर्थक। (जागरण)

    संवाद सूत्र, कसबा (पूर्णिया)। कसबा थाना क्षेत्र के सधुवैली पंचायत के सोने लाल चौक पर चुनाव प्रचार के दौरान निर्दलीय और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के समर्थकों के बीच झड़प हो गई।

    यह घटना शनिवार को हुई, जिसमें दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई। जानकारी के अनुसार, कसबा विधानसभा के पूर्व विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप कुमार दास तथा एनडीए घटक दल लोजपा-आर के प्रत्याशी नितेश कुमार सिंह के समर्थक आपस में भिड़ गए।

    स्थिति बिगड़ती देख निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप कुमार दास स्वयं मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और लोजपा-आर के समर्थकों को समझा-बुझाकर मामले को शांत कराया।

    पूर्व विधायक एवं निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप कुमार दास ने बताया की लोजपा-आर के प्रत्याशी नितेश कुमार सिंह के प्रचार वाहन ने किसी लड़के को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में झड़प शुरू हो गई।

    उन्होंने कहा कि वह उसी रास्ते से अपने प्रचार के लिए जा रहे थे और दोनों पक्षों को लड़ते देख उन्होंने हस्तक्षेप कर मामला शांत करवाया।

    वहीं, एनडीए लोजपा-आर के प्रत्याशी नितेश कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप कुमार दास ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर उनके कार्यकर्ता के साथ मारपीट की है। उन्होंने इस घटना को आपराधिक प्रवृत्ति का बताया।