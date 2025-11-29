Language
    Bihar Politics: धमदाहा में गूंजा लोकसभा चुनाव 2029 का शंखनाद, लेशी सिंह के समर्थन में लगे नारे

    By Sushant Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 05:05 AM (IST)

    बिहार के पूर्णिया जिले के धमदाहा में लोकसभा चुनाव 2029 का बिगुल बज गया है। वर्तमान विधायक लेशी सिंह के समर्थकों ने उनके समर्थन में नारे लगाए और उन्हें फिर से जिताने का संकल्प लिया। 

    धमदाहा में लेशी सिंह के समर्थन में लगे नारे। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, धमदाहा (पूर्णिया)। विकास और जनसेवा के संकल्प के बीच शुक्रवार को आयोजित धन्यवाद सभा ने सिर्फ बीते चुनाव की जीत का जश्न नहीं मनाया, बल्कि आने वाले 2029 लोकसभा चुनाव की दिशा भी तय होती दिखी। कार्यक्रम के दौरान सभा स्थल तालियों, नारों और उत्साह से गूंज उठा।

    मंच पर मौजूद वक्ताओं ने साफ शब्दों में कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में धमदाहा समेत पूर्णिया क्षेत्र की जनता मंत्री लेशी सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहती है। जिसके बाद सभा में मौजूद हजारों लोगों ने एक सुर में नारे लगाने शुरू कर दिए। “लेशी सिंह थी, लेशी सिंह हैं, और लेशी सिंह रहेंगी…नारों ने माहौल को ऐसा जोशपूर्ण बना दिया मानो जनता ने पहले ही 2029 की तैयारी कर ली हो।

    उपस्थित लोगों ने सार्वजनिक रूप से यह संकेत देते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब मंत्री लेशी सिंह को पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहिए। भीड़ में मौजूद कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने दावा किया कि धमदाहा ही नहीं, पूरे लोकसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। हर तरफ से आवाज उठी की अगर लेशी सिंह मैदान में उतरती हैं तो जनता उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाएगी।

    हालांकि, मंत्री लेशी सिंह की ओर से किसी भी प्रकार का आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। उन्होंने ना तो चुनाव लड़ने की घोषणा की और ना ही इससे इनकार किया, लेकिन जनता के उत्साह ने माहौल को राजनीतिक रूप से बेहद गर्मा दिया है। सभा समाप्त होने के कुछ ही देर बाद गली-गली, चौक-चौराहों में एक ही चर्चा शुरू हो गई।

    लोगों के बीच यह चर्चा अब तेजी से फैल रही है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धमदाहा की जमीन से उठी यह आवाज आने वाले समय में बड़े राजनीतिक संकेतों में बदल सकती है। धमदाहा से निकली यह नई हलचल अब पूर्णिया राजनीति का अगला अध्याय लिखने की ओर बढ़ रही है।