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बढ़ गया वेतन, चमके दो सितारे! भागलपुर प्रक्षेत्र में 260 ASI बने सब-इंस्पेक्टर, भागलपुर, बांका व नवगछिया की सूची

By Kaushal Kishore MishraEdited By: Dilip Kumar Shukla
Published: Wed, 16 Sep 2026 10:13 PM (IST)

Bihar Police Promotion Bhagalpur Range List: बिहार पुलिस महकमे में 260 सहायक अवर निरीक्षकों (एएसआई) को पुलिस अवर निरीक्षक (दारोगा) ...और पढ़ें

Bihar Police Promotion Bhagalpur Range List: भागलपुर प्रक्षेत्र में 260 ASI बने दारोगा; आईजी ने जारी की भागलपुर, बांका और नवगछिया की अलग-अलग सूची

Bihar Police Promotion Bhagalpur Range List: भागलपुर प्रक्षेत्र में 260 ASI बने दारोगा; आईजी ने जारी की भागलपुर, बांका और नवगछिया की अलग-अलग सूची

HighLights

  1. 260 सहायक अवर निरीक्षकों को दारोगा का कार्यकारी प्रभार मिला।

  2. भागलपुर प्रक्षेत्र के जिलों में हुई यह बड़ी पदोन्नति।

  3. शपथ-पत्र अनिवार्य, लंबित जांच वाले अधिकारियों को लाभ नहीं।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Police Promotion Bhagalpur Range List:  बिहार पुलिस महकमे में लंबे समय से पदोन्नति की बाट जोह रहे पुलिस पदाधिकारियों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। पूर्वी क्षेत्र (भागलपुर प्रक्षेत्र) के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) कार्यालय ने रेंज के तीनों पुलिस जिलों और प्रशिक्षण केंद्र में तैनात कुल 260 सहायक अवर निरीक्षकों (एएसआई) को पुलिस अवर निरीक्षक (दारोगा/सब-इंस्पेक्टर) के उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार सौंप दिया है। पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है

भागलपुर प्रक्षेत्र के आईजी व‍िवेक कुमार ने कहा क‍ि बिहार पुलिस मुख्यालय (कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग), पटना के आदेश तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के आलोक में यह कार्रवाई की गई है। इसके तहत सेवा नियमावली में वर्णित 'अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था' के अंतर्गत वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर इन सभी पदाधिकारियों को वेतनमान सहित पुलिस अवर निरीक्षक का कार्यकारी प्रभार प्रदान किया गया है। भागलपुर प्रक्षेत्र के तीनों जिलों भागलपुर, बांका और नवगछ‍िया के अलावा सीटीएस नाथनगर के प्रोन्नत पदाधिकारियों की पूरी जिलेवार सूची इस प्रकार है:

भागलपुर जिला बल (कुल 143 पुलिस पदाधिकारी) 

भागलपुर जिला बल में पदस्थापित सबसे अधिक 143 सहायक अवर निरीक्षकों की वर्दी पर अब दो सितारे चमकेंगे:

  • महेन्द्र प्रसाद चौधरी (सुपौल), संतोष कुमार ठाकुर (सहरसा), अजय कुमार (पूर्णिया), कपिल देव यादव (खगड़िया), शिवलोचन पासवान (भोजपुर), राम सुदिष्ट बैठा (मुजफ्फरपुर), भूषण प्रसाद सिंह (खगड़िया), महेन्द्र कुमार गुप्ता (खगड़िया), श्रीकांत चौधरी (सिवान), संजय कुमार पाठक (रोहतास), कृष्णा प्रसाद गुप्ता (भोजपुर), राकेश कुमार (भागलपुर), राज नारायण सिंह (पटना), सच्चिदानंद चौधरी (मधेपुरा), देव कुमार सिंह (सुपौल)

  • गोपाल शर्मा (पटना), रतनेश कुमार सिंह (सारण), मिथिलेश शर्मा (सारण), उमेश शुक्ला (भोजपुर), बाल्मिकी कुमार (गया), राखी घोसाल (भागलपुर), अशोक कुमार यादव (सारण), अमजद अली अंसारी (गोपालगंज), गोपाल कुमार (नवादा), परमानंद कुमार (पूर्णिया), अजीत कुमार सिन्हा (नालंदा), अजीत कुमार (खगड़िया), सूर्य नारायण (भोजपुर), सुधीर कुमार मेहता (मुंगेर), विनय कुमार सिंह (पटना), बम कुमार (गया), नरेन्द्र कुमार सिंह (मधुबनी), चन्देश्वर मंडल (सुपौल)

  • विवेकानंद यादव (सहरसा), अनिल कुमार दास (पटना), मुकेश कुमार पूर्वे (मधुबनी), मुकेश कुमार (जहानाबाद), नवीन कुमार सिंह (वैशाली), रंजीत कुमार (दरभंगा), नंदकिशोर यादव (समस्तीपुर), अनोज कुमार (मधेपुरा), ब्रज किशोर सिंह (मोतिहारी), अजीत कुमार (समस्तीपुर), पवन कुमार राम (मधेपुरा), शंकर कुमार यादव (अररिया), राज कुमार चौहान (कटिहार), राजीव कुमार सिंह (सिवान), अखिलेश प्रसाद सिंह (गोपालगंज), शत्रुधन कुमार चौहान (सुपौल), पवन कुमार (शेखपुरा), केदार साव (जहानाबाद), सतीश कुमार (नालंदा)

  • बिक्रमा प्रसाद गुप्ता (भोजपुर), कमलेश कुमार (गया), रंजीत कुमार (लखीसराय), विवेक कुमार (भोजपुर), राकेश कुमार राजा (नवादा), योगेन्द्र चौधरी (औरंगाबाद), नवीन कुमार (गया), मो० समालउद्दीन (सहरसा), बिन्देश्वर यादव (मधुबनी), चंदन कुमार मालाकार (जमुई), जयपाल राय (सारण), मंजीत कुमार सिंह (भोजपुर), प्रदीप कुमार सिंह (मधुबनी), रंजीत कुमार (पटना), कुंदन कुमार पंजियारा (बांका), सनोज कुमार (मधेपुरा), राजकुमार प्रसाद (सारण), पप्पु कुमार (खगड़िया), संजय कुमार पासवान (बेतिया)

  • कमलेश कुमार (नवादा), निरज कुमार यादव (मुंगेर), मो० जियाऊल हक खां (औरंगाबाद), अरूण कुमार यादव (मुंगेर), अशोक राम (रोहतास), सत्य प्रकाश निराला (पूर्णिया), मिथिलेश मधुकर (अररिया), मंटु कुमार सिंह (सारण), विभा कुमारी (बेगूसराय), महानंद सिंह (समस्तीपुर), विनोद कुमार (भोजपुर), मो० अफरोज जमां (गया), बिनोद कुमार गुप्ता-1 (औरंगाबाद), रमेश कुमार यादव (बक्सर), आनंद कुमार (नालंदा), अखिलेश कुमार (गया), मो० अली (मोतिहारी), राम कुमार राम (सिवान)

  • गोपाल कुमार-02 (भोजपुर), स्नेहलता कुशवाहा (राज्य से बाहर), लाल साहेब सिंह (बक्सर), चन्द्रमोहन कुमार (समस्तीपुर), बिलास बिहारी सिंह (भागलपुर), रामचन्द्र चौधरी (बक्सर), विजय कुमार सम्राट (मोतिहारी), अरूण कुमार ठाकुर (मोतिहारी), मंजीत कुमार (अरवल), श्रवण कुमार गुप्ता (वैशाली), संजय रविदास (नालंदा), कुमारी इंदू (बेगूसराय), दयानंद मंडल (लखीसराय), अजीत कुमार झा (मधुबनी), प्रसिद्ध कुमार (लखीसराय), राकेश कुमार सिंह (भोजपुर), रविन्द्र कुमार सिंह (मधुबनी)

  • संजीव राम (मोतिहारी), विकास कुमार (वैशाली), योगेन्द्र यादव (भागलपुर), प्रवीण कुमार (बक्सर), प्रमोद कुमार विश्वास (अररिया), शिवेन्द्र प्रसाद यादव (सुपौल), कार्तिक कौशल (मधेपुरा), कमल किशोर (सहरसा), रंजय कुमार सिंह (वैशाली), माला देवी (मधेपुरा), अनिल कुमार (शेखपुरा), रामेश्वर यादव (सुपौल), विरेन्द्र सिंह (औरंगाबाद), हीरालाल राय (मोतिहारी), अंजु कुमारी (औरंगाबाद), त्रिलोकी यादव (भोजपुर), मो० मंजर अकील (मधुबनी), बिनोद कुमार गुप्ता-2 (मधेपुरा)

  • हरिनारायण मांझी (सिवान), मनोज कुमार (पूर्णिया), पुनम सिंह (बांका), जितेन्द्र कुमार (सिवान), चन्देश्वर गिरी (भोजपुर), महेश प्रसाद (रोहतास), सुरेन्द्र कुमार (सिवान), राम आशिष पासवान (मधुबनी), सरोज कुमार (बक्सर), शैलेश कुमार (गया), रमेश कुमार प्रसाद (सारण), अमित शर्मा (पटना) एवं संजय कुमार (अरवल)

    • 2. बांका जिला बल (कुल 61 पुलिस पदाधिकारी) 

    बांका जिले में विधि-व्यवस्था और अनुसंधान को मजबूत करने के लिए 61 एएसआई को दारोगा का प्रभार मिला है:

    • ललन कुमार सिंह (खगड़िया), गौरीशंकर सिंह (बांका), राजीव रंजन सिंह (मधुबनी), पवन कुमार (खगड़िया), सुबोध कुमार (पूर्णिया), चंद्रशेखर कुमार (मुंगेर), सुरेश प्रसाद श्रीमाली (भोजपुर), अजय कुमार (लखीसराय), मनोज कुमार मेहता (सहरसा), विश्वनाथ यादव (सहरसा), नत्थन पासवान (पूर्णिया), नीति कुमारी (दरभंगा), महेश्वरी प्रसाद यादव (बांका), संजय कुमार प्रसाद (भोजपुर), दिनेन्द्र कुमार (बांका), शोभा देवी (सारण), रामदानी कुमार (मुंगेर), नवीन कुमार (भागलपुर), गणपत कुमार (मुंगेर)

  • राजीव रंजन कुमार (पूर्णिया), यशवंत सिंह (भोजपुर), दिलीप कुमार यादव (बांका), राजेन्द्र प्रसाद (औरंगाबाद), कमलेश कुमार सिंह (पूर्वी चंपारण), शंकर साह (बांका), चंद्रधारी कुमार (मधेपुरा), मुकेश कुमार (जहानाबाद), सुवाष प्रसाद (सिवान), दिवाकर सिंह (सिवान), विजय कुमार विजेता (मधेपुरा), प्रवेश कुमार चौधरी (मधुबनी), श्रीराम कुमार रमन (मुंगेर), रविशंकर कुमार, विक्टर विश्वास (पूर्णिया), अनिल कुमार यादव (मधेपुरा), बसंत कुमार पाण्डेय (पूर्णिया), संजय कुमार सिंह (सारण)

  • विजय कुमार (दरभंगा), अजय कुमार (मधेपुरा), शंकर नारायण (बक्सर), मोति लाल (भोजपुर), बिरेन्द्र कुमार साह (सिवान), शंभू कुमार सिंह (वैशाली), चंदन कुमार (समस्तीपुर), हरेराम यादव (दरभंगा), दिनेश राम (पूर्वी चंपारण), नवीन कुमार (मुजफ्फरपुर), बिरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (पूर्वी चंपारण), मनोज कुमार पासवान (सारण), राम नारायण बैठा (सीतामढ़ी), सुशिल प्रकाश राव (बेतिया), राम शंकर प्रसाद (दरभंगा), अरूण राम (सहरसा), प्रभात कुमार (बेगूसराय), हृदयानंद यादव (सुपौल)

  • राजु कुमार सिंह (वैशाली), आशिष कुमार सिंह (सारण), सुरेश कुमार मांझी (सिवान), अश्वनी कुमार श्रीवास्तव (मोतिहारी) एवं चंदन कुमार (लखीसराय)

    • 3. नवगछिया पुलिस जिला (कुल 52 पुलिस पदाधिकारी) 

    अपराध नियंत्रण और गश्ती को गति देने के लिए नवगछिया पुलिस जिले के 52 पदाधिकारियों को प्रमोट किया गया है:

    • केदार कुंवर (भागलपुर), विनोद कुमार (नवादा), मनोज कुमार-1 (रोहतास), शम्भु शरण सिंह (लखीसराय), जम्मु चौधरी (सारण), परवेज अहमद अंसारी (सारण), अशोक कुमार यादव (भागलपुर), उमेश कुमार सिन्हा (गया), अजय कुमार-4 (पटना), विद्यानंद तिवारी (मुजफ्फरपुर), संजय कुमार-2 (लखीसराय), संजय कुमार-1 (खगड़िया), सुभाष कुमार अमन (खगड़िया), मनोज कुमार-2 (पूर्णिया), अभिनीत कुमार चौधरी (कटिहार), सदानन्द कुमार मंडल (सुपौल), अखिलेश कुमार (खगड़िया), रूदल प्रसाद (पश्चिम चंपारण)

  • बलराम कुमार राम (मोतिहारी), संतोष कुमार यादव (भागलपुर), धर्मवीर कुमार पटेल (दरभंगा), शत्रुधन पटेल (सिवान), शांति कुमारी (मधुबनी), अशोक कुमार (जहानाबाद), प्रभात कुमार (नालंदा), मृत्युनंजय चौधरी (बांका), शंकर साह (सिवान), राजीव कुमार सिंह (सुपौल), विष्णुदेव यादव (सहरसा), मनोरंजन कुमार सिंह (पूर्णिया), मनोज कुमार मिश्र (कटिहार), प्रदीप कुमार (कटिहार), रूपनारायण कुमार (मधेपुरा), सुजेन्द्र विश्वास (पूर्णिया), विनेश कुमार यादव (सहरसा), शैलेन्द्र कुमार गुप्ता (पूर्णिया)

  • संजीव कुमार सिंह (बेगूसराय), सुशील कुमार (खगड़िया), मनोज कुमार यादव (कटिहार), सुरेश कुमार (पटना), धर्मदेव कुमार (मुंगेर), शम्भु कुमार सिंह (बेगूसराय), लक्ष्मण प्रसाद (भोजपुर), भोगेन्द्र मेहरा (मधुबनी), अजय कुमार-3 (कैमूर), शिवपूजन ठाकुर (मोतिहारी), अजय कुमार-2 (वैशाली), सदन कुमार (मुंगेर), हसीबुर रहमान (सीतामढ़ी), बैजू कुमार (भोजपुर), विपिन कुमार थापा (उत्तरांचल), उदय कुमार यादव (मधेपुरा), युगल किशोर सिंह (गया), विभा देवी (बेगूसराय), राजेन्द्र कुमार राम (सहरसा), लीलानन्द कुमार (सहरसा), रोजाउद्दीन अंसारी (सिवान) एवं राजेश कुमार यादव (कटिहार)

    • 4. सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय (CTS), नाथनगर (कुल 4 पुलिस पदाधिकारी) 

    सीटीएस नाथनगर में सेवारत 4 सहायक अवर निरीक्षकों को सब-इंस्पेक्टर पद का कार्यकारी प्रभार दिया गया है:

    • संजय कुमार यादव (मुंगेर), उमेश पासवान (जहानाबाद), विशाल राय (बेगूसराय), अंजली कुमारी (बेगूसराय), पूर्णेन्दु पुष्कर (लखीसराय)।

    शपथ-पत्र देना अनिवार्य, लंबित जांच वालों को नहीं मिलेगा लाभ 

    आईजी कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि संबंधित कार्यालय प्रधान वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर और बांका व नवगछ‍िया के पुलिस अधीक्षक व सीटीएस नाथनगर के प्राचार्य सभी पदाधिकारियों से अनिवार्य न्यायिक शपथ-पत्र (एफिडेविट) प्राप्त करेंगे

    शपथ-पत्र में पदाधिकारियों को प्रमाणित करना होगा कि उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लंबित या संचालित नहीं है, कोई सजा प्रभावी नहीं है तथा उनके विरुद्ध निगरानी, आपराधिक या फौजदारी का कोई न्यायिक मामला लंबित नहीं है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने हिन्दी टिप्पण प्रारूपण, बुनियादी परीक्षा एवं पीटीसी सहित सभी विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हों। किसी भी प्रतिकूल स्थिति या लंबित जांच की दशा में यह प्रभार देय नहीं होगा। पात्र पदाधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही उच्चतर पद के अनुरूप वित्तीय लाभ प्राप्त होगा