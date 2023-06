'हुजूर! रंजू-मंजू ने मेरी बेटी को मार डाला...', मृतका की मां ने लगाई पुलिस से गुहार, बाकी बेटियों को बचा लीजिए

मृतक महिला की मां ने बताया कि अगले दिन करीब सुबह साढ़े सात बजे उनकी बेटी लापरवाही से मार डाला। वह अपनी बेटी के शव को देखकर रोने लगी। इसके बाद क्लिनिक संचालिका ने अपने दबंग सहयोगी के साथ मिलकर भगा दिया। इसके बाद महिला ने मंजू रंजू समेत ऐसे तमाम क्लीनिक संचालकों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

प्रसव के दौरान महिला की मौत पर मां ने पुलिस के सामने लगाई गुहार।

संवाद सूत्र, पूर्णिया: जिले के बनमनखी थाना क्षेत्र के हरमुड़ी भरना टोला निवासी एक महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई। मृतका की पहचान शिया राम उरांव और मुन्नी देवी की बेटी सरिता देवी के तौर पर हुई। सरिता के परिवार ने पुलिस में शिकायत करते हुए कहा, ''हुजूर मेरी बेटी को मंजू नर्स ने अपने क्लिनिक पर प्रसव के दौरान मार दिया। शहर की बाकी बेटियों को बचा लीजिए। '' मुन्नी देवी ने पुलिस को दिए लिखे आवेदन में कहा कि बीते 25 जून की रात्रि करीब 9 बजे अपनी बेटी सरिता देवी को लेकर प्रसव के लिए अनुमंडलीय अस्पताल बनमनखी लेकर जा रही थी। इसी बीच, रास्ते में प्रसव पीड़ा बढ़ गई और टेंपो रास्ते में रोक दिया। इसी बीच, एक महिला आई और कहने लगी कि चलिए मंजू नर्स की पुतहू रंजू देवी आ गई। फिर जबरदस्‍ती टेंपो से उतारकर मंजू की क्‍लीनिक में भर्ती करा दिया। उनकी बेटी प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। उसी वक्‍त 7500 रुपये में प्रसव कराने के नाम पर गारंटी लेकर मंजू नर्स की पुतहू उनकी बेटी को अंदर ले गई। उनकी बेटी ने बच्‍चे को जन्‍म दिया, लेकिन उनको अंदर घुसने नहीं दिया। मृतक महिला की मां ने बताया कि अगले दिन करीब सुबह साढ़े सात बजे उनकी बेटी लापरवाही से मार डाला। वह अपनी बेटी के शव को देखकर रोने लगी। इसके बाद क्लिनिक संचालिका ने अपने दबंग सहयोगी के साथ मिलकर भगा दिया। इसके बाद महिला ने मंजू, रंजू समेत ऐसे तमाम क्लीनिक संचालकों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में पूछे जाने पर थानाध्यक्ष सुनील कुमार मंडल ने बताया कि आवेदन के आधार पर जो भी कार्रवाई होगी, वो करेंगे क्योंकि परिजनों ने शव को अंतिम संस्कार कर दिया गया है।

