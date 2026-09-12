बिहार के कद्दावर नेता अब्दुल जलील मस्तान का निधन, दिल्ली एम्स में चल रहा था इलाज

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। सीमांचल की राजनीति के कद्दावर नेता, अमौर के पूर्व विधायक और बिहार के पूर्व उत्पाद व निबंधन मंत्री अब्दुल जलील मस्तान का नई दिल्ली स्थित एम्स में उपचार के दौरान निधन हो गया।

उनके निधन की खबर आते ही पूर्णिया समेत पूरे सीमांचल और कांग्रेस समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई है। अब्दुल जलील मस्तान कांग्रेस के कद्दावर चेहरों में गिने जाते थे।

उन्होंने अमौर विधानसभा क्षेत्र से छह बार विधायक के रूप में जनता का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 2015 में बनी महागठबंधन सरकार में उन्हें उत्पाद, मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग का मंत्री बनाया गया था।

उन्हीं के कार्यकाल में वर्ष 2016 में बिहार में ऐतिहासिक पूर्ण शराबबंदी कानून लागू किया गया था, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उनके विभाग के कंधों पर थी।

एम्स में अंतिम सांस लेने के बाद अब उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह क्षेत्र लाने की तैयारी की जा रही है। मस्तान के निधन को सीमांचल की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति माना जा रहा है।

विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने उनके निधन पर गहरा दुख जताते हुए उन्हें अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की है।

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