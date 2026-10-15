पूर्णिया के भवानीपुर में अंचल अमीन ₹20 हजार घूस लेते गिरफ्तार; जमीन मापी के बदले विलास साह से मांगी थी रिश्वत

संवाद सूत्र, भवानीपुर (पूर्णिया)। Purnia Vigilance Trap Bhawanipur: पूर्णिया जिले के भवानीपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग (विजिलेंस) की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने सरकारी अंचल अमीन प्रमोद उरांव को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। अमीन को प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार के ठीक सामने स्थित एक दुकान से पकड़ा गया। दिनदहाड़े हुई इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से प्रखंड और अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया।

जमीन मापी के नाम पर मांगी थी 20 हजार रुपये की घूस जानकारी के अनुसार, भवानीपुर थाना क्षेत्र के माधवनगर गांव निवासी विलास साह अपनी निजी जमीन की सरकारी मापी कराने के लिए काफी समय से अंचल कार्यालय के चक्कर काट रहे थे। आरोप है कि अंचल अमीन प्रमोद उरांव ने जमीन की पैमाइश करने के एवज में उनसे 20 हजार रुपये बतौर रिश्वत की मांग की।

रिश्वत देने में असमर्थ पीड़ित विलास साह ने इसकी लिखित शिकायत पटना स्थित निगरानी विभाग के मुख्यालय में दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद निगरानी की टीम ने गुप्त तरीके से मामले की प्राथमिक जांच और सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि हुई।

डीएसपी के नेतृत्व में बिछाया गया जाल, रंगे हाथ दबोचा सत्यापन में मामला सही पाए जाने पर निगरानी विभाग के पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के नेतृत्व में एक विशेष ट्रैप टीम का गठन किया गया। गुरुवार को तय रणनीति के अनुसार शिकायतकर्ता विलास साह को केमिकल लगे नोट देकर अमीन के पास भेजा गया।

अमीन ने रिश्वत की रकम लेने के लिए पीड़ित को प्रखंड कार्यालय के मुख्य गेट के पास स्थित एक दुकान पर बुलाया। जैसे ही पीड़ित ने 20 हजार रुपये अमीन प्रमोद उरांव के हाथों में थमाए, आसपास सादे लिबास में तैनात निगरानी टीम के सदस्यों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और रंगे हाथ पकड़ लिया।

प्रखंड और अंचल कर्मियों में मचा हड़कंप गिरफ्तारी के बाद जब अमीन के हाथों को पानी में धुलवाया गया तो केमिकल के कारण उसका रंग लाल हो गया, जिससे रिश्वत लेने का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। निगरानी की टीम कागजी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद गिरफ्तार अमीन को अपने साथ पटना लेकर रवाना हो गई, जहां उसे विशेष निगरानी अदालत में पेश किया जाएगा।