    Baisi Vidhan Sabha Chunav Result: बायसी सीट पर बीजेपी के व‍िनोद कुमार और RJD के अब्‍दुस सुभान में मैदान में, कौन बिगाड़ेगा खेल?

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 05:28 PM (IST)

    ड‍िजि‍टल डेस्‍क, बायसी। Baisi vidhan sabha Election Result 2025: बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को संपन्न हुई। पहले चरण में 121 सीटों पर 64.69 % मतदान हुआ। वहीं, दूसरे चरण में करीब 68.52% र‍िकॉर्ड मतदान हुआ।

    बायसी सीट की बात करें तो यहां 75 प्रतिशत मतदान हुआ। इस सीट पर कुल 7 प्रत्‍याशी मैदान में हैं। बीजेपी के व‍िनोद कुमार और RJD के अब्‍दुस सुभान के बीच मुकाबला है। वहीं, जन सुराज पार्टी के मो. शहनवाज आलम मैदान में हैं। अब देखना होगा क‍िसके स‍िर सजेगा ताज?

    बायसी विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला पुर्णि‍या लगता है। ये किशनगंज लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1952 में यहां हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के अब्दुल अहमद विजयी रहे थे। 2015 में यहां आरजेडी के अब्दुस एस. विजयी रहे थे। 2020 में एआईएमआईएम के सैयद रुकनुद्दीन अहमद इस सीट से विधायक बने।