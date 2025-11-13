ड‍िजि‍टल डेस्‍क, बायसी। Baisi vidhan sabha Election Result 2025: बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को संपन्न हुई। पहले चरण में 121 सीटों पर 64.69 % मतदान हुआ। वहीं, दूसरे चरण में करीब 68.52% र‍िकॉर्ड मतदान हुआ।

बायसी सीट की बात करें तो यहां 75 प्रतिशत मतदान हुआ। इस सीट पर कुल 7 प्रत्‍याशी मैदान में हैं। बीजेपी के व‍िनोद कुमार और RJD के अब्‍दुस सुभान के बीच मुकाबला है। वहीं, जन सुराज पार्टी के मो. शहनवाज आलम मैदान में हैं। अब देखना होगा क‍िसके स‍िर सजेगा ताज?