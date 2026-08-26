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पटना-मोकामा फोरलेन पर हादसा, युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

By Braj Kishore Singh Edited By: vyas Chandra
Updated: Wed, 26 Aug 2026 10:54 AM (IST)

बाढ़ के नीमचक गांव के पास फोरलेन पर सोमवार सुबह एक सड़क हादसे में बलिंदर कुमार नामक युवक की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर पटना-मोकामा फोरलेन को जाम कर दिया।

बाढ़ में घटनास्‍थल पर लगी भीड़। जागरण

बाढ़ में घटनास्‍थल पर लगी भीड़। जागरण

संवाद सहयोगी, बाढ़।  नीमचक गांव के समीप फोरलेन पर सोमवार सुबह सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर पटना-मोकामा फोरलेन को जाम कर दिया। 

जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। पुलिस आक्रोश‍ित लोगों को समझाकर जाम हटाने का प्रयास कर रही है। मृतक की पहचान बहरामा गांव निवासी बलिंदर कुमार के रूप में हुई

50 मीटर तक वाहन के साथ घ‍िसटता रहा शव  

प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह के समय बलिंदर कुमार फोरलेन के किनारे पैदल जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।

लोगों ने बताया क‍ि टक्‍कर के बाद शव वाहन में फंसकर करीब 50 मीटर तक घ‍िसटता रहा। इससे बलिंदर की मौके पर ही मौत हो गई।  

मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम 

हादसे की खबर मिलते ही मृतक के स्‍वजन में कोहराम मच गया। रोते-बिलखते परिवार के सदस्‍य पहुंचे। जवान बेटे की अचानक हुई मौत से परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है।

घटना से आक्रोशित स्थानीय ग्रामीणों ने मुआवजे और आरोपी चालक पर कार्रवाई की मांग को लेकर पटना-मोकामा फोरलेन को जाम कर दिया।

सड़क जाम और बवाल की सूचना मिलते ही बाढ़ थाना पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर जाम हटवाने और शव को पोस्टमार्टम के लि‍ए भेजने की कवायद में जुटी हुई है।