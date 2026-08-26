पटना-मोकामा फोरलेन पर हादसा, युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

संवाद सहयोगी, बाढ़। नीमचक गांव के समीप फोरलेन पर सोमवार सुबह सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर पटना-मोकामा फोरलेन को जाम कर दिया।

जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। पुलिस आक्रोश‍ित लोगों को समझाकर जाम हटाने का प्रयास कर रही है। मृतक की पहचान बहरामा गांव निवासी बलिंदर कुमार के रूप में हुई

50 मीटर तक वाहन के साथ घ‍िसटता रहा शव

प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह के समय बलिंदर कुमार फोरलेन के किनारे पैदल जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।