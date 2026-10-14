IPS भानु प्रताप की पत्नी की गुहार, 'मुझे पति और बेटी के साथ रहना है'; धरने पर बैठीं तब डीजीपी से हुई मुलाकात

जागरण संवाददाता, पटना। आईपीएस भानु प्रताप की पत्नी पूजा ने अपना परिवार बचाने की गुहार लगाते हुए डीजीपी से मुलाकात की। उन्‍होंने कहा कि वे अपने पत‍ि और बच्‍चे के साथ रहना चाहती हैं।

पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर मुलाकात नहीं होने से नाराज पूजा धरने पर बैठ गईं। काफी अनुरोध के बाद उनकी मुलाकात हुई। हालांकि, पूजा का आरोप है कि डीजीपी भी उनके पति का समर्थन करती नजर आईं।

पूजा के मुताबिक भानु प्रताप ने तलाक की अर्जी दाखिल की है और सितंबर से आर्थिक मदद भी बंद कर दी गई है। उन पर दस्तावेज लेने और गलत हरकतें करने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे उन्हें तकलीफ है।

पुलिस मुख्यालय में धरने के बाद हुई मुलाकात पूजा ने कहा कि दूसरी शादी करने की सलाह क्यों दी जा रही है? वह तलाक की वजह जानना चाहती हैं। पूजा का आरोप है कि पटना आने के बाद करीब डेढ़ महीने से बेटी से उनकी बातचीत बंद है।