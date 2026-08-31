जागरण संवाददाता, पटना। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। काफी बच्‍चे इससे प्रभाव‍ित हो रहे हैं।

वर्षा के बाद बढ़ी उमस और तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण बच्चों में वायरल बुखार, सर्दी-खांसी, गले में संक्रमण, एलर्जी, डायरिया और सांस संबंधी परेशानियों के मामले बढ़ रहे हैं।

मच्छरों की संख्या बढ़ने से डेंगू समेत अन्य मच्छरजनित बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में बच्चों में बीमारी के लक्षणों की शुरुआती पहचान कर समय पर उपचार शुरू करना जरूरी है, ताकि स्थिति गंभीर होने से बचाई जा सके।

बुखार होने पर बच्चों को उम्र और वजन के अनुसार चिकित्सकीय सलाह से पैरासिटामोल दी जा सकती है। यदि बुखार लगातार चार दिनों तक बना रहे या इसके साथ अन्य गंभीर लक्षण दिखाई दें तो बच्चे को तुरंत बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए।

दैनिक जागरण के लोकप्रिय कार्यक्रम ‘हेलो जागरण’ में रविवार को आइजीआइसी के संयुक्त निदेशक सह बाल रोग विशेषज्ञ डाॅ. वीरेंद्र कुमार से पाठकों ने सवाल पूछे। उन्होंने बच्चों में मौसमी बीमारियों से बचाव, लक्षण, जांच और उपचार को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। प्रस्तुत हैं चुनिंदा सवाल और उनके जवाब। बच्चे को बुखार है। कितने दिन तक घर पर दवा देकर इंतजार किया जा सकता है? सिंकू, हाजीपुर। उत्तर: सामान्य वायरल संक्रमण में बुखार कुछ दिनों में कम हो सकता है, लेकिन यदि बुखार लगातार चार दिनों तक बना रहे या बार-बार लौट रहा हो तो बच्चे को चिकित्सक को दिखाना चाहिए। तेज बुखार के साथ बच्चा बहुत सुस्त हो, खाना-पीना कम कर दे, बार-बार उल्टी हो, सांस लेने में परेशानी हो या शरीर पर दाने निकलें तो जांच में देरी नहीं करनी चाहिए। बीमारी के कारण के अनुसार चिकित्सक रक्त या अन्य जांच की सलाह दे सकते हैं।

बदलते मौसम में बच्चों को वायरल बुखार क्यों ज्यादा होता है? प्रियंका सिंह, महेंद्रू। उत्तर: मौसम में बदलाव के दौरान तापमान और वातावरण में नमी में परिवर्तन होता है। बच्चों का स्कूल और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाना भी संक्रमण फैलने का एक कारण है। अधिकांश वायरल संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के संपर्क और खांसने-छींकने से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से फैलते हैं। इसलिए हाथों की स्वच्छता, पर्याप्त नींद, पौष्टिक भोजन और संक्रमित व्यक्ति से दूरी जरूरी है।

बच्चे को सर्दी-खांसी है। कब इसे गंभीर मानना चाहिए? प्रभात कुमार, सीडीए कॉलोनी। उत्तर: सामान्य सर्दी-खांसी में यदि बच्चा सामान्य रूप से खेलता और खाना-पीना करता है तो अधिक चिंता की जरूरत नहीं होती। लेकिन सांस तेज चलना, सांस लेते समय सीने का धंसना या पसलियों का अंदर की ओर खिंचना, सांस फूलना, होंठ या चेहरा नीला पड़ना, अत्यधिक सुस्ती या दूध नहीं पी पाना गंभीर संकेत हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए।

पसली चलने का क्या मतलब है? क्या यह सामान्य खांसी में भी हो सकता है? सुरेंद्र सिंह, आरा। उत्तर: पसली चलना यानी सांस लेते समय बच्चे की छाती या पसलियों का अंदर की ओर खिंचना। यह सांस लेने में अधिक मेहनत का संकेत हो सकता है। खासकर छोटे बच्चों में इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि पसली चलने के साथ सांस तेज हो रही है और बच्चा बोलने, रोने या दूध पीने में परेशानी महसूस कर रहा है तो तत्काल चिकित्सक को दिखाना चाहिए।

बारिश के बाद डेंगू का खतरा बढ़ गया है। बच्चों में इसके कौन से लक्षण दिख सकते हैं? ओमप्रकाश पांडेय, नालंदा। उत्तर: डेंगू में तेज बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द, आंखों के पीछे दर्द, उल्टी, भूख कम लगना और कमजोरी जैसे लक्षण हो सकते हैं। कुछ बच्चों में पेट दर्द, लगातार उल्टी, असामान्य रक्तस्राव या अत्यधिक सुस्ती जैसे चेतावनी संकेत भी दिखाई दे सकते हैं। तेज बुखार की स्थिति में चिकित्सक से परामर्श लेकर आवश्यक जांच करानी चाहिए। डेंगू की आशंका होने पर बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई दवा नहीं देनी चाहिए।

डायरिया होने पर बच्चों को सबसे पहले क्या देना चाहिए? पल्लवी, राजाबाजार। उत्तर: दस्त होने पर शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी सबसे बड़ा खतरा है। बच्चे को उम्र के अनुसार पर्याप्त तरल देते रहें और ओआरएस का घोल दें। छोटे बच्चों में स्तनपान जारी रखना चाहिए। यदि बच्चा बार-बार उल्टी कर रहा है, पानी नहीं पी पा रहा, पेशाब कम हो गया है, आंखें धंस गई हैं या बच्चा बहुत सुस्त है तो निर्जलीकरण की आशंका हो सकती है। ऐसी स्थिति में तत्काल चिकित्सकीय सलाह जरूरी है।