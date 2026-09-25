कौन हैं DGP विनय कुमार? बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त बनने की चर्चा, सम्राट-तेजस्वी की बैठक में बनी सहमति

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार की प्रशासनिक भूमिका बदलने की चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार, उन्हें राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त बनाए जाने की तैयारी है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनने की बात सामने आई है। हालांकि, नियुक्ति की औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।

DGP के बाद RTI आयोग में बड़ी जिम्मेदारी की चर्चा विनय कुमार 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और बिहार के DGP की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। सितंबर में उनके लंबी छुट्टी पर जाने की खबर सामने आई थी। उनकी सेवा अवधि दिसंबर 2026 तक बताई गई है। उनकी गैरमौजूदगी में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रीता वर्मा को DGP का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने की रिपोर्ट सामने आई थी। अब मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर उनके नाम की चर्चा ऐसे समय में हो रही है, जब बिहार में नए DGP के चयन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। यानी पुलिस विभाग की शीर्ष जिम्मेदारी से अलग एक संवैधानिक सूचना तंत्र में उनकी संभावित नई भूमिका को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। तीन सदस्यीय बैठक में नाम पर सहमति की बात मुख्य सूचना आयुक्त के चयन को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी की बैठक में विनय कुमार के नाम पर सहमति बनने की जानकारी सामने आई है। मुख्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयोग में अहम भूमिका निभाता है।

सूचना का अधिकार यानी RTI कानून के तहत नागरिकों की ओर से मांगी गई सूचनाओं से जुड़े मामलों में आयोग सुनवाई करता है। अपील और शिकायतों के निपटारे में भी सूचना आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंजनी कुमार सिंह भी संभालेंगे सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी इसी क्रम में अंजनी कुमार सिंह को बिहार राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त बनाए जाने की जानकारी है। प्रशासनिक क्षेत्र में लंबे अनुभव के बाद अब उनकी भूमिका RTI से जुड़े मामलों की सुनवाई और निपटारे से जुड़ सकती है।

बिहार राज्य सूचना आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर आयोग की कार्यवाही और साप्ताहिक कारण सूची उपलब्ध है, जिससे आयोग के कामकाज में लंबित और सुनवाई वाले मामलों की जानकारी मिलती है। मुख्य सूचना आयुक्त के पास क्या होगी जिम्मेदारी? मुख्य सूचना आयुक्त सूचना के अधिकार से जुड़े मामलों में आयोग का नेतृत्व करते हैं। नागरिकों को सरकारी विभागों से सूचना प्राप्त करने में दिक्कत होने पर अपील और शिकायत की व्यवस्था RTI कानून के तहत की गई है।

ऐसे में विनय कुमार की संभावित नियुक्ति प्रशासन और पुलिस सेवा के लंबे अनुभव वाले अधिकारी के सूचना आयोग में आने के रूप में देखी जा रही है। हालांकि, अंतिम स्थिति नियुक्ति संबंधी औपचारिक आदेश के बाद ही स्पष्ट होगी।

नए DGP के चयन से भी जुड़ा घटनाक्रम विनय कुमार के बाद बिहार में नए DGP के चयन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। रिपोर्टों के अनुसार, राज्य सरकार ने वरिष्ठ IPS अधिकारियों के नामों पर विचार शुरू किया है और UPSC के माध्यम से चयन की प्रक्रिया आगे बढ़नी है।