कौन हैं अमित शाह के खास भीखूभाई दलसानिया? BJP ने फिर जताया भरोसा, सरावगी ने गिनाईं खास खूबियां

राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा ने भीखूभाई दलसानिया को बिहार प्रदेश महामंत्री (संगठन) के पद पर बरकरार रखा है। 24 सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने संगठन में कई नियुक्तियों की घोषणा की, जिसमें दलसानिया की जिम्मेदारी भी कायम रखी गई। वह पटना केंद्र से बिहार भाजपा के संगठनात्मक कामकाज को देखते रहेंगे।

सरावगी ने दी भीखूभाई को बधाई प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने दलसानिया को दोबारा जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी। सरावगी ने उनके संगठनात्मक अनुभव और कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन से संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

संगठन में अनुभव की भूमिका पर जोर भाजपा की ओर से दलसानिया की भूमिका को संगठनात्मक गतिविधियों से जोड़ा गया है। इससे पहले भी वे बिहार भाजपा के संगठनात्मक कार्यक्रमों में सक्रिय रहे हैं। हालिया पार्टी कार्यक्रमों में भी प्रदेश संगठन महामंत्री के रूप में उनकी मौजूदगी दर्ज हुई है।

तेजस्वी के बयान पर भाजपा प्रवक्ता का जवाब इसी बीच भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कानून-व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयानों पर प्रतिक्रिया दी। पटेल ने तेजस्वी से उनके शासनकाल के दौरान कानून-व्यवस्था के रिकॉर्ड को लेकर सवाल करने की बात कही। यह भाजपा प्रवक्ता का राजनीतिक बयान है।