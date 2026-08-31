कब दूल्हा बनेंगे चिराग पासवान? मां रीना पासवान के एक जवाब ने बढ़ा दी लोगों की उत्सुकता
चिराग पासवान की शादी को लेकर उनकी मां रीना पासवान ने कहा कि वह तैयार नहीं होते, जिससे लोगों की ...और पढ़ें
HighLights
चिराग पासवान की शादी पर मां रीना पासवान का मजेदार जवाब।
रीना पासवान ने कहा, "चिराग शादी के लिए तैयार नहीं होते।"
निशांत कुमार की शादी को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की राजनीति में सक्रिय दो युवा चेहरों की शादी को लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। इनमें एक पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार हैं तो दूसरे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान।
दोनों की शादी कब होगी, यह सवाल उनके समर्थकों से लेकर बिहार के युवाओं तक के बीच अक्सर चर्चा में रहता है।चिराग पासवान की शादी को लेकर सोमवार को पटना में उनकी मां रीना पासवान से भी सवाल पूछ लिया गया।
पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि चिराग पासवान की शादी आखिर कब होगी, तो उनका जवाब सुनकर वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
'वह तैयार नहीं होता, इसलिए कुछ नहीं बोल सकती'
रीना पासवान ने चिराग की शादी के सवाल पर कहा कि 'वह तैयार नहीं होता है, इसलिए कुछ नहीं बोल सकती।' इतना कहने के बाद वह हंस पड़ीं।
उनके इस संक्षिप्त जवाब ने चिराग पासवान की शादी को लेकर चल रही चर्चाओं को और दिलचस्प बना दिया है।
निशांत की शादी पर भी खूब चर्चा
बिहार की राजनीति में चिराग पासवान और निशांत कुमार दोनों ही चर्चित युवा नाम हैं। निशांत कुमार के राजनीति में सक्रिय होने के बाद उनके निजी जीवन को लेकर भी चर्चा बढ़ी है।
पिछले दिनों जब इस आशय का सवाल पूछा गया तो निशांत शरमा कर चले गए। इसी तरह चिराग पासवान की शादी को लेकर भी लंबे समय से सवाल पूछे जाते रहे हैं।
सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक दोनों की शादी को लेकर लोग अपनी-अपनी तरह से कयास लगाते रहते हैं। हालांकि, दोनों की ओर से शादी को लेकर अभी कोई स्पष्ट समयसीमा सामने नहीं आई है।
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