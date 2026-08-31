कब दूल्हा बनेंगे चिराग पासवान? मां रीना पासवान के एक जवाब ने बढ़ा दी लोगों की उत्सुकता

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की राजनीति में सक्रिय दो युवा चेहरों की शादी को लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। इनमें एक पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री निशांत कुमार हैं तो दूसरे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान।

दोनों की शादी कब होगी, यह सवाल उनके समर्थकों से लेकर बिहार के युवाओं तक के बीच अक्सर चर्चा में रहता है।चिराग पासवान की शादी को लेकर सोमवार को पटना में उनकी मां रीना पासवान से भी सवाल पूछ लिया गया।