Patna: शादी में महिलाओं से छेड़खानी कर रहे सिरफिरे को परिवार ने टोका तो धारदार हथियार से कर दिया हमला

Bihar राजधानी पटना के नौबतपुर में एक शादी समारोह के दौरान महिलाओं के साथ मनचले द्वारा छेड़खानी किए जाने को लेकर रोड़ेबाजी और मारपीट का मामला सामने आया है। नौबतपुर के पश्चिम भर टोला में हुई इस वारदात में करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गये हैं। बताया जाता है कि सोमवार की रात मोहम्मद शाकिर के घर शादी हो रही थी।

मनचले ने शादी समारोह में महिलाओं के साथ की छेड़खानी।

Your browser does not support the audio element.

HighLights नौबतपुर की एक शादी समारोह में मनचले ने महिलाओं के साथ की छेड़खानी। मनचले ने परिवार पर धारदार हथियार से किया हमला। मोहम्मद शाकिर की हालत गंभी, पटना रेफर।

पटना, जागरण टीम: राजधानी पटना के नौबतपुर में एक शादी समारोह के दौरान महिलाओं के साथ मनचले द्वारा छेड़खानी किए जाने को लेकर रोड़ेबाजी और मारपीट का मामला सामने आया है। नौबतपुर के पश्चिम भर टोला में हुई इस वारदात में करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गये हैं। बताया जाता है कि सोमवार की रात मोहम्मद शाकिर के घर शादी हो रही थी। शादी समारोह में मोहम्मद फिरोज नामक मनचले युवक महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। मोहम्मद शाकिर और उसके परिवार के लोगों ने जब मनचले की इस हरकत विरोध किया तो मोहम्मद फिरोज ने मोहम्मद शाकिर को और उसके परिवार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। धारदार हथियार से हमला करने के साथ ही उसने शाकिर के परिजनों के साथ मारपीट भी की और घर पर पथराव किया। इस घटना में मोहम्मद शाकिर समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गये हैं। स्वजनों के द्वारा सभी जख्मी लोगों को आनन-फानन में इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टरों ने शाकिर को पटना रेफर कर दिया है। शादी समारोह में हुई इस वारदात को लेकर थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज ने कहा कि पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है। हालांकि अभी तक प्राथमिकी हेतु कोई आवेदन नहीं दिया गया है।

Edited By: Mohit Tripathi