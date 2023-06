Rain in Bihar: बारिश से बिहार की राजधानी का हाल बेहाल, झील बनीं पटना की सड़कें, अशोक राजपथ में रोड धंसी

Waterlogging in Patna बिहार में बारिश का इंतजार कर रहे लोगों पर मेघ मेहरबान तो हुआ लेकिन लगातार बादल के बरसने से अब लोगों को परेशानी हो रही है। पटना के अधिकतर सड़कों पर जलजमाव की स्थिति है। वीआइपी इलाकों में भी पानी घुस गया है। वहीं दीदारगंज थाना क्षेत्र के अब्दुल रहमान पुर में सड़क धंस गया। जिससे एक ट्रक का पहिया उसमें फंस गया।

Waterlogging in Patna: पटना के सड़क पर भरा पानी

पटना, जागरण संवाददाता। Waterlogging in Patna: बिहार में मानसून की बारिश ने पटना की व्यवस्था की पोल खोल दी है। राजधानी में बुधवार से लगातार बारिश हुई। ऐसे में पटना में हर तरफ जल-जमाव हो गया है। पटना के पटेल नगर में नाला उफान पर है। ऐसे में लोगों को आनाजाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, एम्स रोड भी पूरी तरह पानी में डूब गया। इसके अलावा, पश्चिम दरवाजा के समीप अशोक राजपथ पर सड़क धंस गई। जिससे वहां गड्ढ़ा बन गया। जिससे गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इसके अलावा, दीदारगंज थाना क्षेत्र के अब्दुल रहमान पुर में सड़क धंसने से ट्रक का पहिया फंस गया। पटना मेडिकल कॉलेज और अस्‍पताल परिसर में एक बड़ा पेड़ गिर गया। #WATCH बिहार: पटना में भारी बारिश के कारण कुछ हिस्सों में भारी जलभराव देखने को मिला। वीडियो कदमकुआं इलाके से है। pic.twitter.com/Tl2buqpSnk— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 30, 2023 पटना में हार्डिंग रोड, कदमकुआं, खेतान मार्केट और बारी पथ इलाकों में जल-जमाव की स्थिति है। बारी पथ पर सड़कों के बीचों-बीच खोदे गए गड्ढों में चार फीट तक पानी जम गया है। राजवंशी नगर स्थित कई विधायकों के आवास में पानी घुस गया। रोहतास में सोन नदी में जलस्तर बढ़ने से फंसी कई गाड़ियां इधर, रोहतास में भारी बारिश के बाद अचानक सोन नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में लगभग 30 बालू लदे ट्रक, दो पोकलेन मशीन और एक अल्टो कार सोन नदी में फंस गए हैं। घटना इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के कटार बालू घाट की है। इधर, मौके पर प्रशासन नहीं पहुंचा है।

Edited By: Roma Ragini