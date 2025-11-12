Bihar Exit Polls : वीआईपी ने एग्जिट पोल को किया खारिज, देव ज्योति बोले- तेजस्वी-मुकेश के नेतृत्व में सरकार बन रही
VIP Rejects Bihar Exit Polls वीआईपी ने बिहार चुनाव के एग्जिट पोल को खारिज करते हुए कहा कि नतीजे वास्तविकता से दूर हैं। प्रवक्ता देव ज्योति ने पिछले चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया है और महागठबंधन की लहर स्पष्ट है। उन्होंने तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के नेतृत्व में सरकार बनने का दावा किया और मतदाताओं से एग्जिट पोल को गंभीरता से न लेने का आग्रह किया।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की मतगणना के बाद जारी एग्जिट पोल के आंकड़ों को विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) ने सिरे से खारिज कर दिया है। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि एग्जिट पोल हकीकत से कोसों दूर हैं और चुनाव परिणाम इससे बिल्कुल अलग होंगे।
देव ज्योति ने कहा कि एग्जिट पोल केवल कुछ लोगों का सर्वे है और यह जमीनी हकीकत को सही ढंग से नहीं दर्शाता। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। इस बार भी वही कहानी दोहराई जा रही है।
वीआईपी प्रवक्ता ने बताया कि इस चुनाव में जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया है। उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट विभिन्न इलाकों से आ रही हैं, उनसे स्पष्ट है कि मतदाताओं ने वर्तमान सरकार को हटाने के लिए वोट डाला है। देव ज्योति ने कहा कि प्रशासनिक दुरुपयोग और एनडीए समर्थकों की अराजकता के खिलाफ मतदाता एकजुट होकर महागठबंधन के पक्ष में मतदान कर रहे हैं।
उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बिहार में पहले या दूसरे चरण का मतदान हो, महागठबंधन की लहर पूरी तरह स्पष्ट दिख रही है। इस बार के चुनाव में युवा चेहरा तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। देव ज्योति ने मतदाताओं को आश्वस्त किया कि एग्जिट पोल के आंकड़ों को गंभीरता से लेना सही नहीं है और वास्तविक परिणाम आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
उन्होंने कहा कि जनता ने मतदान के दौरान विकास, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी है और यह चुनाव केवल राजनीतिक दलों की लड़ाई नहीं बल्कि बदलाव की दिशा में जनता का निर्णायक कदम है।
वीआईपी का यह दावा चुनावी वातावरण को और रोमांचक बना रहा है, क्योंकि अब सभी की नजरें अंतिम मतगणना और वास्तविक परिणाम पर टिकी हैं।
