विनोद तावड़े: बिहार भाजपा के 'शुभंकर', जिनकी अचूक रणनीति ने बदल दी सूबे की सियासत
विनोद तावड़े के प्रभारी बनने के बाद बिहार भाजपा ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जहां 2025 विधानसभा चुनाव में वह पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनी।
HighLights
विनोद तावड़े सितंबर 2022 में बिहार भाजपा प्रभारी बने।
2025 विधानसभा में भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी।
तावड़े की रणनीति से एनडीए ने 202 सीटें जीतीं।
राज्य ब्यूरो, पटना। प्रभारी के रूप में विनोद तावड़े बिहार भाजपा के लिए 'शुभंकर' साबित हुए। राज्य में भाजपा निरंतर बढ़ रही है। लेकिन, उसे जब सरकार बनाने का अवसर मिला, संयोग से तावड़े ही भाजपा के प्रभारी थे। वे सितंबर 2022 में प्रभारी बन कर यहां आए। भाजपा के लिए वह प्रतिकूल समय था।
एक महीने पहले अगस्त में एनडीए की सरकार का अवसान हो गया था। नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर महागठबंधन की साझेदारी में मुख्यमंत्री बन गए थे।
भाजपा की अगली चिंता 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर थी। केंद्र और राज्य नेतृत्व ने अगली चुनौतियों से निबटने की जो रणनीति बनाई, उसमें तावड़े की भी भूमिका थी। 2024 के शुरुआती दिनों में ही भाजपा और जदयू के बीच गठबंधन की उम्मीद बनने लगी थी। फिर से एनडीए की सरकार बनी।
लोकसभा चुनाव में भाजपा को 2019 की तुलना में पांच सीटों का नुकसान हुआ। 40 में से 30 सीटों पर एनडीए की जीत हुई। पिछले चुनाव की तुलना में भाजपा के वोट प्रतिशत में 3.53 प्रतिशत की गिरावट आई।
यह परिणाम भाजपा को कुंठित कर सकता था, लेकिन तावड़े ने इसमें भी अगले चुनाव में जीत का सूत्र पकड़ा। उन्होंने देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान विधानसभा की 243 में से 175 सीटों पर एनडीए के घटक दलों को बढ़त मिली है।
उन्होंने बढ़त वाली सीटों पर अधिक मेहनत की रणनीति बनाई। जीतने वाले उम्मीदवारों की खोज शुरू हो गई। 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए के पक्ष में आया। 202 विधानसभा सीटों पर उसकी जीत हुई। इसी चुनाव में 89 सीट लेकर भाजपा बिहार विधानसभा में पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनी।
उनके साथ बिहार में काम करने वाले लोगों का अनुभव यह है कि तावड़े छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से मिलने और उनसे विमर्श करने में संकोच नहीं करते हैं। उनकी राय को नोट भी करते हैं।
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