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    विकास भवन में एंट्री से पार्किंग तक बदलेगा इंतजाम, मुख्य गेट के पास बनेगा होल्डिंग एरिया

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: vyas Chandra
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 12:51 PM (IST)

    पटना के विकास भवन में प्रवेश और पार्किंग व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। मुख्य द्वार पर वाहनों की भीड़ कम करने के लिए होल्डिंग एरिया बने ...और पढ़ें

    व‍िकास भवन में बदलेगी पार्क‍िंंग व्‍यवस्‍था। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    व‍िकास भवन में बदलेगी पार्क‍िंंग व्‍यवस्‍था। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    HighLights

    1. मुख्य द्वार पर वाहनों की जांच के लिए नया होल्डिंग एरिया बनेगा।

    2. अधिकारियों के चार पहिया वाहनों के लिए अब सुरक्षित पार्किंग व्यवस्था।

    3. सूचना भवन की खाली जगह पर दोपहिया वाहनों की पार्किंग विकसित होगी।

    राज्य ब्यूरो, पटना। भवन निर्माण विभाग अब राजधानी स्‍थ‍ित विकास भवन के मुख्य प्रवेश द्वार को नए सिरे से व्यवस्थित करने जा रहा है।

    विकास भवन के मुख्य द्वार पर मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की गाड़ी रूके नहीं इसे ध्यान में रख इंतजाम कराया जा रहा है। मुख्य द्वार के करीब अन्य लोगों के वाहनों के लिए होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा।

    अभी होती है यह समस्‍या 

    विकास भवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कला संस्कृति, नगर विकास एवं आवास, गन्ना उद्योग, कृषि, मद्य निषेध, वाणिज्यकर आदि विभागों के दफ्तर हैं।

    इन विभागाें के मंत्रियों व आला अधिकारियों का कक्ष यहीं हैं। मुख्य द्वार पर समस्या यह है कि सुरक्षा कर्मियों द्वारा वाहनों को जांच के लिए रोका जाता है।

    ऐसे में मंत्रियों और अधिकारियों के वाहन फंस जाते हैं। उन्हें तब तक रुकना पड़ता है जब तक उनके आगे के वाहनों की जांच पूरी नहीं हो जाती है। इस वजह से जांच में लगे कर्मियों को कई बार परेशानी भी होती है। 

    इस तरह किया जा रहा निराकरण 

    इस समस्या के निराकरण के लिए भवन निर्माण विभाग ने यह तय किया है कि विकास भवन के मुख्य द्वार के समीप ही एक होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा।

    वहां विकास भवन में प्रवेश करने वालों को रोककर उनकी जांच की जाएगी। इससे मुख्य द्वार पर वाहनों का दबाव खत्म हो जाएगा और मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के वाहनों को रोके बिना आगे ले जाया जा सकेगा।

    विकास भवन में वाहनों के पार्किंग सुरक्षित करने की कवायद

    विकास भवन के भीतर कुछ दिनों पहले दोपहिया व कारों के लिए नयी पार्किंग बनायी गयी है। इस पार्किंग को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से भी अब नया इंतजाम किया जा रहा।

    इस क्रम में भवन निर्माण विभाग विकास भवन के अलग-अलग विभागों में पदस्थापित वैसे अधिकारियों की सूची जुटाएगा जिन्हें फोर व्हीलर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

    सूची उपलब्ध होने के बाद पदाधिकारियों को उनके वाहन के लिए पार्किंग की जगह सुरक्षित कर दी जाएगी। वहां कोई अन्य वाहन पार्क नहीं किया जा सकेगा। विभागों के हिसाब से पार्किंग स्थल कर्णांकित कर दिए जाएंगे। 

    सूचना भवन की खाली जगह पर दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग 

    दोपहिया वाहनों की संख्या बढ़ जाने की वजह से अब इनकी पार्किंग के लिए एक नयी व्यवस्था की जा रही है। यह तय किया गया है कि विकास भवन के सामने स्थित सूचना भवन की खाली जगह पर दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग को विकसित किया जाए।