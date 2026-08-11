विकास भवन में एंट्री से पार्किंग तक बदलेगा इंतजाम, मुख्य गेट के पास बनेगा होल्डिंग एरिया

राज्य ब्यूरो, पटना। भवन निर्माण विभाग अब राजधानी स्‍थ‍ित विकास भवन के मुख्य प्रवेश द्वार को नए सिरे से व्यवस्थित करने जा रहा है।

विकास भवन के मुख्य द्वार पर मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की गाड़ी रूके नहीं इसे ध्यान में रख इंतजाम कराया जा रहा है। मुख्य द्वार के करीब अन्य लोगों के वाहनों के लिए होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा।

अभी होती है यह समस्‍या

विकास भवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कला संस्कृति, नगर विकास एवं आवास, गन्ना उद्योग, कृषि, मद्य निषेध, वाणिज्यकर आदि विभागों के दफ्तर हैं।

इन विभागाें के मंत्रियों व आला अधिकारियों का कक्ष यहीं हैं। मुख्य द्वार पर समस्या यह है कि सुरक्षा कर्मियों द्वारा वाहनों को जांच के लिए रोका जाता है।

ऐसे में मंत्रियों और अधिकारियों के वाहन फंस जाते हैं। उन्हें तब तक रुकना पड़ता है जब तक उनके आगे के वाहनों की जांच पूरी नहीं हो जाती है। इस वजह से जांच में लगे कर्मियों को कई बार परेशानी भी होती है।

इस तरह किया जा रहा निराकरण इस समस्या के निराकरण के लिए भवन निर्माण विभाग ने यह तय किया है कि विकास भवन के मुख्य द्वार के समीप ही एक होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा। वहां विकास भवन में प्रवेश करने वालों को रोककर उनकी जांच की जाएगी। इससे मुख्य द्वार पर वाहनों का दबाव खत्म हो जाएगा और मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के वाहनों को रोके बिना आगे ले जाया जा सकेगा। विकास भवन में वाहनों के पार्किंग सुरक्षित करने की कवायद विकास भवन के भीतर कुछ दिनों पहले दोपहिया व कारों के लिए नयी पार्किंग बनायी गयी है। इस पार्किंग को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से भी अब नया इंतजाम किया जा रहा।