    Bihar: भ्रष्टाचार पर एक्शन लेने की तैयारी में विजय सिन्हा, जमीन दाखिल-खारिज पर दे दिया बड़ा बयान

    By Arun Ashesh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:27 PM (IST)

    उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करने का संकल्प लिया है। उन्होंने राजस्व कर्मचारियों की कार्यप्रणाली ...और पढ़ें

    राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे: विजय सिन्हा

    राज्य ब्यूरो, पटना। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपने पूर्ववर्ती मंत्रियों की तरह इस विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करने के संकल्प को दोहराया है। मंगलवार को विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि राजस्व कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में सुधार एवं निगरानी के लिए विशेष सेल बनेगा। वे स्वयं जिलों में समीक्षा करेंगे। इसकी शुरुआत 15 दिसंबर को लखीसराय से होगी।

    उपमुख्यमंत्री ने दाखिल–खारिज, परिमार्जन प्लस, शिकायत प्रबंधन प्रणाली, भूमि सर्वेक्षण एवं भू-लगान भुगतान जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली।

    उन्होंने कहा कि दाखिल–खारिज मामलों की तिथिवार प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन तैयार होनी चाहिए, जिसमें अंचलाधिकारी से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त स्तर तक की स्थिति स्पष्ट हो। निर्धारित समय सीमा में कितना काम हो रहा है, यह दिन–प्रतिदिन की रिपोर्ट में साफ दिखना चाहिए।

    सिन्हा ने सभी स्तर के अधिकारियों की ग्रेडिंग करने का निर्देश दिया। कहा कि भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्ति की जांच कर उन पर नकेल कसी जाएगी। भ्रष्टाचारियों के लिए विभाग में कोई जगह नहीं है।

    उपमुख्यमंत्री ने सभी अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी लगाने और अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम, पदनाम एवं संपर्क नंबर सहित सूचनापट प्रदर्शित करने का आदेश दिया।

    उन्होंने कहा कि सीसीटीवी का कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम मुख्यालय में स्थापित हो, ताकि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की गतिविधियों की निगरानी संभव हो सके। प्रधान सचिव सीके अनिल ने उपमुख्यमंत्री के निर्देशों का समय से पालन करने का निर्देश सभी अधिकारियों को दिया।

    बैठक में सचिव जय सिंह, विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, चकबंदी निदेशालय के निदेशक राकेश कुमार, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की निदेशक जे प्रियदर्शिनी, भू अर्जन निदेशालय के निदेशक कमलेश कुमार सिंह, अपर सचिव डा. महेंद्र पाल, सहायक निदेशक आजीव वत्सराज, मोना झा, ओएसडी मणिभूषण किशोर, सुधा कुमारी, सोनी कुमारी, आईटी मैनेजर आनंद शंकर समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।