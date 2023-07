'नीति आयोग ने सराहा, अब BJP के नेता भी करें नीतीश की तारीफ', विजय चौधरी बोले- इस मामले में देश से आगे है बिहार

नीतीश सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा बिहार में गरीबी दर में गिरावट दर्ज की गई है। ये आंकड़े नीति आयोग के हैं ऐसे में भाजपा नेताओं को भी नीतीश की तारीफ करनी चाहिए। पूरे देश में गिरावट की दर 9.89 प्रतिशत है जबकि बिहार में यह 18.13 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि यह बिहारवासियों के लिए गर्व की बात है।

राज्य ब्यूरो, पटना: वित्त मंत्री एवं जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य में गरीबी दर में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। यह राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा बिहार में गरीबी दर में गिरावट दर्ज की गई है। ये आंकड़े नीति आयोग के हैं, ऐसे में भाजपा नेताओं को भी नीतीश की तारीफ करनी चाहिए। नीतीश सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पूरे देश में गिरावट की दर 9.89 प्रतिशत है, जबकि बिहार में यह 18.13 प्रतिशत है। वे नीति आयोग की ओर से दो दिन पहले जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक संबंधी प्रगति-समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर यह दावा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह बिहारवासियों के लिए गर्व की बात है। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चौथे एवं पांचवें प्रतिवेदन की तुलनात्मक समीक्षा के साथ नीति आयोग ने इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, लंदन के अर्थशास्त्रियों की मदद से तैयार किया है। जदयू नेता ने कहा, ''इसमें आर्थिक प्रगति के अलावा सामाजिक मानकों के संकेतकों की गणना भी की गई है। यह प्रमाणित करता है कि नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में प्रभावकारी योजनाओं के सूत्रण के साथ इनके सफल क्रियान्वयन के बल पर बिहार ने यह अद्वितीय सफलता हासिल की है।'' विजय चौधरी ने कहा कि ये आंकड़े भारत सरकार की संस्था नीति आयोग के हैं। इसलिए बिहार भाजपा के नेताओं को तो भरोसा होना चाहिए कि नीतीश कुमार की नेतृत्व क्षमता एवं दक्षता बरकरार है। उन्हें ईर्ष्या भाव से ऊपर उठकर नीतीश-तेजस्वी सरकार के अच्छे कामों की प्रशंसा करनी चाहिए।

Edited By: Deepti Mishra