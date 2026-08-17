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बांकीपुर विधायक बने प्रशांत किशोर: विधानसभा अध्यक्ष ने दिलाई शपथ; 30 साल से यहां था BJP का राज

By Digital Desk Edited By: vyas Chandra
Updated: Mon, 17 Aug 2026 11:19 AM (IST)

प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा के गढ़ को भेदकर विधायक पद की शपथ ली है। उन्होंने बांकीपुर के युवाओं के लिए रोजगार को अपना प्रमुख एजेंडा बताया है, जिसका लक्ष्य 10,000 युवाओं को नौकरी से जोड़ना है।

विस अध्‍यक्ष के समक्ष शपथ लेते प्रशांत क‍िशोर। सौ-पार्टी

विस अध्‍यक्ष के समक्ष शपथ लेते प्रशांत क‍िशोर। सौ-पार्टी

HighLights

  1. प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधायक पद की शपथ ली।

  2. भाजपा के 30 साल पुराने गढ़ में दर्ज की जीत।

  3. बांकीपुर के युवाओं के लिए रोजगार प्रमुख एजेंडा।

डिजिटल डेस्क, पटना। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अब औपचारिक रूप से बिहार विधानसभा के सदस्य बन गए हैं। सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार के कार्यालय कक्ष में उन्होंने विधायक पद की शपथ ली।

बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा के मजबूत गढ़ को भेदकर जीत दर्ज करने के बाद प्रशांत किशोर की यह राजनीतिक पारी अब औपचारिक रूप से शुरू हो गई है।

सुबह करीब 10:30 बजे पहुंचे पीके ने विधानसभा के गेट पर पहुंचकर लोगों का अभ‍िवादन क‍िया। इसके बाद प्रदेश अध्‍यक्ष मनोज भारती समेत अन्‍य नेताओं के साथ विस अध्‍यक्ष के कक्ष में पहुंचे।  

PK

(व‍िधानसभा अध्‍यक्ष के कक्ष में प्रशांत क‍िशोर, जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्‍यक्ष मनोज भारती व अन्‍य।)

तीसरे स्‍थान पर रहीं थीं राजद प्रत्‍याशी 

3 अगस्त को बांकीपुर उपचुनाव की मतगणना में प्रशांत किशोर ने भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को 19,246 मतों के अंतर से पराजित किया था।

उन्हें कुल 64,117 वोट मिले, जो कुल मतदान का 49.23 प्रतिशत रहा। वहीं, भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को 44,794 वोट यानी 34.4 प्रतिशत मत प्राप्त हुए।

राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता 14,263 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। उन्हें 10.95 प्रतिशत मत मिले, जब‍क‍ि 2025 के आमचुनाव में वे दूसरे स्‍थान पर रहीं थीं। 

30 साल पुराने भाजपा के गढ़ में पीके की सेंध

बांकीपुर विधानसभा सीट पर प्रशांत किशोर की जीत को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि करीब तीन दशक से यह सीट भाजपा के प्रभाव में रही थी।

नवीन किशोर सिन्हा के बाद उनके पुत्र नितिन नवीन यहां से लगातार विधायक चुने जाते रहे। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद उन्होंने बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया था।

इसके बाद हुए उपचुनाव में भाजपा ने नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा था। पार्टी ने सीट बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन परिणाम उसके पक्ष में नहीं आया।

उपचुनाव में मतदान प्रतिशत काफी कम रहा था। कम मतदान को चुनावी समीकरण में बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा था और परिणाम आने पर यह अनुमान सही साबित हुआ।

शपथ के साथ ही रोजगार के एजेंडे पर फोकस

विधायक पद की शपथ लेने के बाद प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के युवाओं के लिए रोजगार को अपना प्रमुख एजेंडा बताया है। उन्होंने अगले एक-दो वर्षों में क्षेत्र के कम से कम 10 हजार युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।

इसके लिए उन्होंने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं से अपना सीवी और बायोडाटा उनके कार्यालय में जमा करने की अपील की है।

उनका कहना है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश कर रहे युवा अपना विवरण उपलब्ध कराएं, ताकि उन्हें रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा सके।

हालांकि, प्रशांत किशोर ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य सरकारी नौकरी देने की गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि देशभर में मौजूद अपने संपर्कों के माध्यम से युवाओं को बड़ी कंपनियों और रोजगार के अवसरों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

प्रशांत किशोर ने संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर युवाओं को नौकरी के लिए बिहार से बाहर भी जाना पड़ सकता है। उनका फोकस सरकारी नौकरी के बजाय निजी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों तक युवाओं की पहुंच बनाने पर है।

भाजपा पर लगातार हमलावर रहे हैं पीके

विधायक बनने से पहले भी प्रशांत किशोर भाजपा और उसके बड़े नेताओं पर लगातार निशाना साधते रहे हैं। मुख्यमंत्री समेत भाजपा के शीर्ष नेताओं पर उनके तीखे राजनीतिक हमले चर्चा में रहे हैं।

बांकीपुर में भाजपा के लंबे समय से चले आ रहे प्रभाव को खत्म कर चुनाव जीतने के बाद उनकी राजनीतिक स्थिति और मजबूत हुई है।

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