अरे ये क्या... बिहार में टमाटर हुआ पेट्रोल से भी महंगा, महंगाई डायन ने गरीबों की थाली से छीनी तरकारी

Vegetable Prices In Bihar पहले धूप और अब बारिश सब्जियों पर कहर बन कर टूट रही है जिसके कारण सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही है। बिहार में भी पिछले दो सप्ताह से हरी सब्जियों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसके चलते सब्जी खरीदना अब आम लोगों के बस की बात नहीं रह गई है।

मानसूनी बारिश ने सब्जी की फसलों को किया बर्बाद। जागरण

संवाद सूत्र, भोजपुर: बिहार भी सब्जियों की कीमतों में लगी आग से अछूता नहीं है। पिछले दो हफ्तों से सब्जियां आमलोगों की थाली से दूर होती हुई दिखाई दे रही है। टमाटर की कीमत तो पेट्रोल से ऊपर चली गई है। सब्जियों की आसमान छूती कीमतों पर लोग सोशल मीडिया पर जमकर मीम्स और विचार शेयर कर रहे हैं। सब्जी की कीमतों को देख लोग अब इसके विकल्प में चना, सोयाबीन, अदौरी आदि का सहारा ले रहे है। हालांकि इनकी कीमत में भी कोई खास राहत मिलती नहीं दिख रही है। लोगों का कहना है कि व्यवहारतः एक किलो हरी सब्जी में एक परिवार का काम नहीं चल सकता, लेकिन एक पाव चने की सब्जी में एक परिवार आसानी से काम चला सकता है। बस लोग काम चला रहे है। पहले धूप ने अब मानसूनी बारिश ने तबाह की फसल नष्ट हुई अपनी सब्जी की फसल के बारे में बात करते हुए किसानों ने बताया कि पहले कड़ी धूप के कारण सब्जियों के पौधे झुलस गए। धूप से जो पौधे बच गये थे, उसे अब बारिश ने नष्ट कर दिया है। सिर्फ ऊंचे स्थानों पर लगे पौधे ही जहां-तहां बच रहे हैं, जिसके कारण लोकल सब्जियों का आना लगभग बंद सा हो गया है। बाजार में बाहर से आ रही सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है, जिसके कारण लोग खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। सब्जी के नाम पर किसी तरह काम चलाया जा रहा है। बिहिया में सब्जियों की वर्तमान कीमत . आलू - 20 रु.किलो . प्याज - 30 रु.किलो . पत्ता गोभी 40 रु.किलो . फूल गोभी 60 रु. पीस . हरी मिर्च - 120 रु. किलो . टमाटर - 140 रु. किलो . बैगन - 80 रु.किलो . परवल 60 रु. किलो . भिंडी - 40 रु. किलो . सतपुतिया या झिगनी - 50 रु. किलो . लौकी - 40 रु. पीस . करैला - 60 रु.किलो . चठइल - 80 रु. किलो . नेनुआ - 50 रु. किलो

