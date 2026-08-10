वीबी-जीरामजी: बिहार में 15 अगस्त तक चलेगा 'पंच सम्मेलन', हर ग्राम पंचायत तक पहुंचेगी नई रोजगार योजना

राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार ने गांवों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्र सरकार की नई और महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जीरामजी) के कुशल कार्यान्वयन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिलेवार पंच सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों विशेषकर मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच और प्रशासनिक अधिकारियों की सहभागिता होगी। यह प्रदेशव्यापी जागरुकता अभियान आगामी 15 अगस्त तक बिहार की सभी ग्राम पंचायतों में निरंतर आयोजित किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि इस पंच सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों को पुरानी मनरेगा और पहली जुलाई-2026 से लागू हुई वीबी-जीरामजी योजना के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझाना है।

सम्मेलन के सहारे पंचायतों को यह सिखाया जाएगा कि वे कैसे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप साक्ष्य-आधारित विकास योजनाएं तैयार करें, ताकि योजनाओं का लाभ सीधे और सही रूप में ग्रामीणों को मिल सके। मंत्री ने दी योजना की जानकारी मंत्री ने बताया कि वीबी-जीरामजी कार्यक्रम केवल एक रोजगार योजना नहीं, बल्कि विकसित भारत-2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य को समय पर प्राप्त करने का मुख्य आधार है। योजना के तहत समय पर पारदर्शी डिजिटल भुगतान और अनिवार्य बेरोजगारी भत्ते का कानूनी प्रविधान किया गया है।

पुराने ढर्रे से इतर, नई योजना में विकास कार्यों को चार स्पष्ट और परिणामोन्मुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें जल संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, गांवों में टिकाऊ और मजबूत अवसंरचना निर्माण, आजीविका के क्षेत्र में उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना व जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला और हरित विकास करना शामिल है।

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