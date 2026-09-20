बिहार को केंद्र की राहत: CM आवास योजना के तहत अब 'वीबी जीरामजी' से मिलेंगे 90 दिन के मजदूरी के पैसे

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार की मांग पर केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। अब विकसित भारत रोजगार फार गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी जीरामजी) के श्रमिक 90 दिन तक मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में मजदूरी कर सकेंगे। राज्य सरकार के अनुरोध पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दे दी है।

विदित हो कि बिहार के ग्रामीण विकास तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार लंबे समय से यह मांग केंद्र सरकार से कर रहे थे। श्रवण ने पिछले दिनों केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस ओर ध्यान आकृष्ट किया था। यही नहीं, केंद्र सरकार की बैठक में भी इस पर पहल करने की मांग की थी। अब केंद्र सरकार की स्वीकृति के उपरांत प्रति घर 27 हजार रुपये मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए मिलेंगे। वर्तमान में वीबी जीरामजी के तहत बिहार के मजदूरों को मजदूरी मद में 300 रुपये प्रति दिन भुगतान का प्रविधान है।