पैसे की मांग के आरोप में वैशाली के महुआ थाने पर कार्रवाई, जांच के बाद अपर थानाध्यक्ष समेत दो दरोगा सस्पेंड

जागरण संवाददाता, हाजीपुर(वैशाली)। वैशाली पुलिस ने पैसे की मांग से संबंधित शिकायत के मामले में कार्रवाई करते हुए महुआ थाना में पदस्थापित अपर थानाध्यक्ष समेत दो पुलिस पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई शिकायत की जांच के बाद की गई।

इसकी जानकारी एसएसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। निलंबित पदाधिकारियों में पुलिस अवर निरीक्षक सोनू कुमार गुप्ता और प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक दीनबंधु कुमार शामिल हैं।

अपर थानाध्यक्ष और प्रशिक्षु दरोगा पर कार्रवाई

सोनू कुमार गुप्ता महुआ थाना में अपर थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित थे। वहीं दीनबंधु कुमार प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक के रूप में थाना में कार्यरत थे।

निलंबन अवधि में दोनों का मुख्यालय पुलिस केंद्र हाजीपुर निर्धारित किया गया है। पुलिस विभाग की ओर से दोनों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

27 सितंबर को मिली थी पैसे मांगने की शिकायत

पुलिस के अनुसार, 27 सितंबर को महुआ थाना क्षेत्र से दोनों पुलिस पदाधिकारियों द्वारा कथित रूप से पैसे की मांग किए जाने की शिकायत मिली थी।

शिकायत मिलने के बाद एसएसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, महुआ को मामले की जांच की जिम्मेदारी दी गई। एसडीपीओ ने जांच के बाद अपना प्रतिवेदन वरीय अधिकारियों को सौंपा।

जांच में प्रथम दृष्टया संदिग्ध आचरण

जांच प्रतिवेदन में प्रथम दृष्टया दोनों पुलिस पदाधिकारियों के कर्तव्य निर्वहन में संदिग्ध आचरण और अनुशासनहीनता पाए जाने की बात सामने आई।

इसके बाद एसएसपी शुभांक मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पुलिस विभाग के स्तर पर अब इस मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

निलंबन के बाद मुख्यालय पुलिस केंद्र

निलंबन अवधि के दौरान दोनों पुलिस पदाधिकारियों का मुख्यालय पुलिस केंद्र हाजीपुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में विभागीय नियमों के तहत उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर नियमानुसार प्रक्रिया पूरी की जाएगी।