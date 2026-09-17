जिससे था खून का रिश्ता, उसी पर गोली चलाने का आरोप; जमीन विवाद में वैशाली के युवक पर जानलेवा हमला

जागरण संवाददाता, हाजीपुर(वैशाली)। वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र के अंजनी गांव में गुरुवार शाम जमीन विवाद को लेकर एक युवक को गोली मारकर घायल करने का मामला सामने आया है। घायल की पहचान लाल बाबू पासवान के 19 वर्षीय पुत्र अविनाश कुमार उर्फ गोलू के रूप में हुई है।

परिजनों ने उसके चचेरे भाई विशाल कुमार पर गोली मारने का आरोप लगाया है। घायल युवक का इलाज हाजीपुर सदर अस्पताल में चल रहा है।

घर से पेठिया जाने निकला था युवक

परिजनों के अनुसार, गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे अविनाश घर से पेठिया जाने के लिए निकला था। घर से कुछ दूरी पर ही उसे कथित तौर पर रास्ते में घेर लिया गया।

घायल की मां ममता देवी ने बताया कि परिवार में जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद को घटना की वजह बताया जा रहा है।

रास्ते में घेरकर गोली मारने का आरोप

ममता देवी के अनुसार, देवेश्वर पासवान के पुत्र विशाल कुमार ने रास्ते में अविनाश को घेरकर गोली मार दी। गोली लगने से वह घायल होकर गिर पड़ा।

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने परिजनों को सूचना दी। इसके बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और घायल को आनन-फानन में हाजीपुर सदर अस्पताल लेकर गए।

सदर अस्पताल पहुंची पुलिस, घायल से ली जानकारी

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी सक्रिय हुई। नगर थाना पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और घायल युवक से घटना के संबंध में जानकारी ली।

पुलिस अधिकारियों ने मामले की जानकारी लेने के बाद आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।

पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर जाना हाल

घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण एसपी सोनू कुमार राय, सदर एसडीपीओ गोपाल मंडल, नगर थानाध्यक्ष सिकंदर कुमार और सराय थानाध्यक्ष संजीव कुमार सदर अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने घायल से घटना की जानकारी ली और मामले की जांच के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।